Ronde van Zwitserland past zesde etappe aan, Nufenenpas geschrapt

De zesde etappe van de Ronde van Zwitserland heeft enkele veranderingen ondergaan. Vanwege de grote hoeveelheid sneeuw in het hooggebergte is de Nufenenpas, die in de eerste 30 kilometer omhoog moest worden gereden, niet begaanbaar.

Oorspronkelijk ging de zesde etappe van Fiesch over de Nufenenpas en de Lukmanierpas naar de vakantieregio Disentis-Sedrun. Maar omdat de 2478 meter hoge Nufenenpas en de alternatieve Furkapas niet begaanbaar zijn, moest de organisatie het parcours voor vrijdag 11 juni hertekenen.

Andermatt vervangt Fiesch als startplaats en van daaruit gaat het parcours via de noordkant de Gotthardpas over. Vanaf Airolo wordt de eigenlijke route weer gevolgd naar de Lukmanierpas en de aankomst in Disentis-Sedrun.

Ook achtste etappe aangepast

Eerder moest de organisatie de achtste etappe al aanpassen vanwege de gesloten Sustenpas. De laatste rit gaat na de verandering vanuit Andermatt over de Oberalppas, de Lukmanierpas naar de vallei van de Leventina. Via de zuidzijde van de Gotthardpas gaat het dan terug naar Andermatt.