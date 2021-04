Ronde van Zwitserland komt dit jaar met vrouwenwedstrijd

Goed nieuws voor het vrouwenwielrennen: de Ronde van Zwitserland komt dit jaar met een aparte vrouwenwedstrijd. De eerste editie van de Ronde van Zwitserland voor vrouwen zal plaatsvinden op 5 en 6 juni.

De wedstrijd bestaat uit twee etappes en krijgt het predicaat UCI 2.1 opgeplakt. Het deelnemersveld bestaat uit zeventien vrouwenploegen, waaronder vier WorldTeams. De wedstrijd zal live in de huiskamers worden gebracht, zowel in Zwitserland als ver daarbuiten. De live-uitzending duurt zowel zaterdag als zondag anderhalf uur.

De eerste editie van de Ronde van Zwitserland voor vrouwen begint in Frauenfeld. In de openingsetappe krijgen de rensters drie keer een geaccidenteerde lokale ronde voorgeschoteld. Rit twee speelt zich eveneens af in de omgeving van Frauenfeld met een 98 kilometer lange etappe (tien lokale circuits) over het tijdritparcours van de mannenrace.

Belangrijke stap

Olivier Senn, de wedstrijdleider van de Ronde van Zwitserland, spreekt van een belangrijke ontwikkeling. “De lancering van een vrouwenkoers is een enorm belangrijke stap binnen de verdere ontwikkeling van de Ronde van Zwitserland, maar ook voor de Zwitserse wielersport. We hadden de stap al veel eerder moeten zetten.”

Op korte termijn moet de rittenkoers uitgroeien tot een vijfdaagse en deel uitmaken van de Women’s WorldTour, zo laat de organisatie weten in een persbericht. Wedstrijdleider Senn moet nog wel de laatste financiële plooien gladstrijken en de verdere ontwikkeling van de coronapandemie afwachten.