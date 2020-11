Ronde van Zwitserland heeft etappeschema 2021 rond

De organisatie van de Ronde van Zwitserland is klaar voor de eerstvolgende editie in 2021. De renners krijgen in de 84e uitgave twee tijdritten en meerdere zware bergetappes voorgeschoteld. De Ronde van Zwitserland ging dit jaar niet door vanwege de coronapandemie.

De organisatie hoopte dit jaar de 84e editie te organiseren, maar zag zich vanwege de coronacrisis genoodzaakt om de wedstrijd te annuleren. De mensen die betrokken zijn bij de organisatie van de prestigieuze rittenkoers, richten zich nu volledig op 2021. De Ronde van Zwitserland zal normaal gesproken worden verreden van 6 tot en met 13 juni.

Openingstijdrit door Frauenfeld

De wedstrijd telt volgend jaar acht (in plaats van de gebruikelijke negen) etappes en de organisatie heeft ervoor gekozen om in grote lijnen het parcours van 2020 over te nemen. Dit betekent dat de ronde begint met een korte individuele tijdrit in en rond de kleine stad Frauenfeld, waar de eerste gele trui op het spel staat.

De tweede etappe van Neuhausen am Rheinfall naar Lachen lijkt er eentje voor de puncheurs en sterke sprinters, met twee klimmetjes in de laatste vijftien kilometer. De derde rit naar Pfaffnau heeft dan weer het karakter van een voorjaarsklassieker, aangezien het de hele dag op en af gaat. Voor de vierde etappe trekken de renners naar Gstaad, na het afhaken van Moudon.

Klimmen geblazen

Vanaf de vijfde etappe is het aan de klimmers met een verraderlijke bergrit naar Leukerbad. De aankomst ligt na een klim van eerste categorie. In de daaropvolgende etappe trekken de renners over de Nufenenpass naar 2.478 meter hoogte en de Lukmanierpass naar de finish in Disentis-Sedrun.

In de voorlaatste etappe is het voor de klassementsrenners ‘erop of eronder’ met een klimtijdrit naar Andermatt. De slotrit van de 84e Ronde van Zwitserland speelt zich opnieuw af in en rond Andermatt. We kunnen wel spreken van een koninginnenrit, met als scherprechters de Furkapass, Grimselpass en Sustenpass.

De laatste editie van de Ronde van Zwitserland werd gewonnen door Egan Bernal. De Colombiaanse klimmer veroverde de leiderstrui in de bergetappe met aankomst op de Flumserberg, zette één dag later de puntjes op de i met een ritzege op de Gotthardpas en wist in de slotetappe naar Goms een aanval van Rohan Dennis te beantwoorden.

Etappeschema Ronde van Zwitserland 2021 (6-13 juni)

Etappe 1: Frauenfeld – Frauenfeld (ITT)

Etappe 2: Neuhausen am Rheinfall – Lachen

Etappe 3: Lachen – Pfaffnau

Etappe 4: St. Urban – Gstaad

Etappe 5: Gstaad – Leukerbad

Etappe 6: Fiesch – Disentis-Sedrun

Etappe 7: Disentis-Sedrun – Andermatt (ITT)

Etappe 8: Andermatt – Andermatt