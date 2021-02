Ronde van Zuid-Holland gaat eind maart niet door

De Ronde van Zuid-Holland voor elite- en belofterenners gaat op de geplande datum zaterdag 27 maart niet door. Dat meldde de organisatie op haar social media. De maatregelen als gevolg van het coronavirus staan de wedstrijd in de weg.

In de aangescherpte maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, staat dat tot 1 juni alle evenementen en bijeenkomsten verboden zijn. “De Ronde van Zuid-Holland als bewegend sportevenement beoordelen, maakt juridisch geen verschil. Het blijft juridisch een evenement”, schrijft de organisatie.

Koersdirecteur Hans Jansen is erg teleurgesteld, nadat voor het tweede jaar op rij het coronavirus roet in het eten gooit. Ook in 2019 moest de nationale wedstrijd al worden afgelast; toen waren de regen en de harde wind – en afgebroken takken op het wegdek – de boosdoeners. In 2018 was Marten Kooistra de laatste winnaar van de ronde.