Ronde van Vlaanderen-winnaar Roger Decock (93) overleden

Oud-wielrenner Roger Decock is afgelopen nacht op 93-jarige leeftijd overleden na een kort ziekbed. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Decock was de oudste nog levende winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Hij won de Ronde in 1952.

Het hoogtepunt uit de carrière van de West-Vlaming was zijn winst in de Ronde van Vlaanderen, waarin hij Loretto Petrucci en Briek Schotte wist te verslaan. Geluk voor de drie was dat vlak voor de finish eenzame vluchter Louison Bobet materiaalpech kreeg.

Zijn winst in de Ronde was niet de enige grote overwinning uit de loopbaan van Decock, die uiteindelijk van 1949 tot en met 1961 zou duren. In 1951 wist hij namelijk het eindklassement van Parijs-Nice op zijn naam te schrijven. Ook de Scheldeprijs en het Kampioenschap van Vlaanderen prijken op zijn palmares.

Jean Forestier is nu de oudste nog levende winnaar van de Ronde van Vlaanderen. De Fransman won in 1956 en is momenteel 89 jaar oud.

Getuige van zware val Wim van Est

Tegen Het Nieuwsblad sprak Decock ook eens over zijn eerste Tour de France (hij zou de Tour in totaal twee keer rijden, red.) waarin hij Nederlander Wim van Est in een ravijn zag vallen tijdens de afdaling van de Col d’Aubisque. “Hij droeg toen de gele trui. Ik stond vijfde. […] In de rit naar Tarbes lagen Van Est en ik op de top van de Aubisque achterop. In de afdaling schoof Wim al bij de eerste twee bochten onderuit, maar bij de derde was het goed prijs. Hij vloog zeventig meter diep in de ravijn”, aldus Decock.

“Ik probeerde iedereen te verwittigen dat Van Est zwaar was gevallen, maar niemand stopte”, ging hij verder. “Tot mijn ploegleider Sylvère Maes halt hield en vroeg wat ik daar stond te doen. Ik vertelde hem dat Van Est daar beneden lag, dat hij dringend hulp nodig had. Maes zei me dat het in orde zou komen en dat ik verder moest rijden. Door te wachten verloor ik wel 25 minuten, maar wat kon het me schelen. Ik vond een mens in nood belangrijker.”