Ronde van Vlaanderen-winnaar Alberto Bettiol leeft al weken gescheiden van vriendin en familie

Buurman Nibali

Facetimen, dan maar. “Ach, ik leid nu het leven dat veel mensen leiden, denk ik. Maar dat was natuurlijk het plan niet.” Tijdens Parijs-Nice werd de toestand in Italië met de dag erger. “Toen de beslissing viel om het land in lockdown te zetten, was het voor mij al te laat om nog snel terug te keren. Maar ik maak er hier het beste van. Ik denk positief: ik zit hier veilig en ben gezond. Dat geldt ook voor mijn vriendin en familie in Castelfiorentino. Ze houden zich aan de regels en gaan nergens heen. Ondertussen hopen we op een vaccin. En op het mooie weer dat er zit aan te komen, om het virus klein te krijgen.”

Bettiol heeft in Lugano overigens al heel wat vrienden, vertelt hij. Een ervan is Vincenzo Nibali, zijn buurman. “Samenkomen gaat op dit moment niet, maar hij en zijn vrouw dragen wel zorg voor mij. Soms brengen ze mij brood of cake. Ook Gasparotto, Ulissi, Nizzolo en Pozzovivo wonen vlakbij. “Het is ook voor hen moeilijk. Maar het is niet zo erg.”