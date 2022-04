Ronde van Vlaanderen Quiz: Speel mee en maak kans op het boek ‘Onze Vlaamse Koersen’

Alle ogen zijn deze week gericht op Vlaanderen, want de Ronde van Vlaanderen heet niet voor niets ‘De Hoogmis’ en is niet voor niets ‘Vlaanderens Mooiste’. Wat weet jij allemaal van de klassieker aller Vlaamse klassiekers? Speel nu de WielerFlits Quiz en maak kans op mooie prijzen!

Hoe werkt het?

1. Geef uiterlijk zondag 3 april 2022 om 23.59 uur antwoord op de 10 vragen in deze quiz.

2. Per vraag heb je 30 seconden om een antwoord in te vullen.

3. Onder de deelnemers die alle vragen goed beantwoorden, verloten we 3x het boek Onze Vlaamse koersen t.w.v. € 49,99

4. De winnaars worden na afloop via e-mail bekendgemaakt.



Ronde van Vlaanderen Quiz 2022 We herinneren ons allemaal de sprint-à-deux tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert in 2020. Wie werd toen derde? Wie is de laatste renner die de Ronde van Vlaanderen twee keer op rij won? Hoe vaak stond Niki Terpstra in totaal op het podium van de Ronde van Vlaanderen? In 2018 won Niki Terpstra, na een Nederlandse droogte van 32 jaar. Wie was voor hem de laatste Nederlandse winnaar? In 2012 werd de Muur van Geraardsbergen uit het parcours gehaald vanwege de verplaatsing van de finish naar Oudenaarde. In welk jaar keerde de legendarische Muur terug in het parcours van de Ronde? Welke twee beklimmingen vormen de laatste jaren de vaste finale van de Ronde van Vlaanderen? In welk jaar werd de eerste Ronde van Vlaanderen voor vrouwen verreden? Annemiek van Vleuten won vorig jaar voor de tweede keer de Ronde van Vlaanderen. In welk jaar won ze haar eerste? Wie is de laatste Belgische winnares van de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen? Organisator Flanders Classics trekt in 2022 het prijzengeld voor de vrouwenwedstrijd gelijk aan dat van de mannen. Hoe hoog is dat prijzengeld nu? Bedankt voor het meespelen! De winnaars van de prijzen worden na afloop bekendgemaakt via de mail.