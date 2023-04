Ronde van Vlaanderen: Intermarché met Girmay en Van der Hoorn, geen Bol bij Astana

Intermarché-Circus-Wanty heeft de selectie voor de Ronde van Vlaanderen bekendgemaakt. Zoals bekend, is Mike Teunissen er zondag niet bij. Biniam Girmay en Taco van der Hoorn zijn wel van de partij.

Girmay maakt zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen. Vorig jaar sloeg hij de Hoogmis over, nadat hij Gent-Wevelgem op zijn naam had geschreven. In die laatste koers kwam de Eritreeër dit jaar niet verder dan een 97ste plaats en ook in de overige voorjaarsklassiekers wist hij vooralsnog zijn stempel niet te drukken. Van der Hoorn werd in 2023 al vierde in Kuurne-Brussel-Kuurne en achtste in de GP de Denain. Naast Girmay en Van der Hoorn, staan ook Dries de Pooter, Sven Erik Bystrøm, Aimé De Gendt, Baptiste Planckaert en Laurenz Rex aan de start in Brugge.

Bij Astana Qazaqstan, dat de selectie ook bekend heeft gemaakt, rijden Igor Chzhan, Yevgeniy Gidich, Martin Laas, Yevgeniy Fedorov, Dmitriy Gruzdev, Nurbergen Nurlykhassym en Gleb Syrita. Cees Bol, die eerder al verstek gaf voor de E3 Saxo Classic vanwege ziekte, rijdt ook de Ronde van Vlaanderen niet.

Lees ook: Voorbeschouwing: Ronde van Vlaanderen 2023 – Van der Poel, Van Aert of toch Pogacar?