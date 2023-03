Mike Teunissen ontbreekt door ziekte in Ronde van Vlaanderen

Mike Teunissen heeft een streep moeten zetten door zijn Ronde van Vlaanderen. De Nederlandse klassiekerkopman van Intermarché-Circus-Wanty is namelijk ziek. Zijn Belgische ploeg laat weten dat hij een infectie aan de luchtwegen heeft opgelopen.

Teunissen reed de Ronde van Vlaanderen al vijf keer. In 2018 eindigde hij als achttiende namens Team Sunweb en vorig jaar werd hij negentiende namens Jumbo-Visma. Dit jaar stond de Vlaamse Hoogmis ook op de kalender van de Limburger. Of hij op tijd hersteld is voor Parijs-Roubaix van volgende week, is nog niet bekend.

Intermarché-Circus-Wanty heeft meerdere afwezigen in de Ronde van Vlaanderen. Zo heeft Adrien Petit bij een val in Dwars door Vlaanderen een kleine breuk in een vingerkootje opgenomen. De Fransman kan de komende twee à drie weken niet in actie komen. Ook Hugo Page mist de Ronde. Net als Teunissen heeft hij een luchtweginfectie.

Daar tegenover staat de terugkeer in competitie van Sven Erik Bystrøm, Aimé De Gendt en Loïc Vliegen, die de afgelopen week juist afwezig waren door verschillende fysieke ongemakken.

