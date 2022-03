Ronde van Vlaanderen: Asgreen kopman Quick-Step, geen Alaphilippe

Quick-Step Alpha Vinyl heeft de selectie voor de Ronde van Vlaanderen bekendgemaakt. Alaphilippe, die eerder deze week nog gespot werd op het parcours van Vlaanderens Mooiste, is er zondag niet bij. Titelverdediger Kasper Asgreen is daardoor het speerpunt van de ploeg.

De rest van de selectie bestaat uit Tim Declercq, Yves Lampaert, Florian Sénéchal, Zdenek Stybar, Bert Van Lerberghe en Jannik Steimle, die zich opmaakt voor het eerste monument uit zijn carrière. Davide Ballerini, die de E3 Saxo Bank Classic en Gent-Wevelgem nog wel reed, zal dus niet aan de start staan. Voor Alaphilippe geldt hetzelfde: hij blijft bij zijn planning en begint maandag aan de Ronde van het Baskenland.

Vorig jaar wist Asgreen Mathieu van der Poel te verslaan in een sprint met twee. “Het grote verschil is natuurlijk dat we nu niet op volle kracht zijn, vanwege alle ziekteperikelen”, zegt ploegleider Tom Steels. “Maar desondanks geloven we erin dat we zondag een rol kunnen spelen.”

“Kasper heeft laten zien dat hij een van de besten van het moment is. Verder hebben we Florian en Jannik, die ook hebben laten zien dat ze klaar zijn, ook al had Florian veel tegenslag in de afgelopen wedstrijden. Tim, Yves, Zdenek en Bert kennen het parcours, ze zijn ervaren, en kunnen met een beetje conditie de koers aan en wat goeds doen. Natuurlijk zijn we niet de grote favorieten. We moeten slim rijden voor een goed resultaat, maar dat betekent niet dat we geen vertrouwen hebben.”