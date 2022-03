Ronde van Vlaanderen: Annemiek van Vleuten kent ploeggenotes

Movistar heeft haar selecties voor de Ronde van Vlaanderen klaar. Bij de vrouwen is Annemiek van Vleuten de kopvrouw, bij de mannen moet het komen van Iván Garcia Cortina. Van Vleuten heeft de steun van onder andere de Deense Emma Norsgaard.

De vrouwenploeg bestaat verder uit Arlenis Sierra, Alicia González, Aude Biannic en Barbara Guerischi. Zij zullen Van Vleuten moeten ondersteunen in haar poging de Ronde van Vlaanderen voor een derde keer te winnen, na haar zeges in 2011 en 2021. Iván Garcia Cortina, die achtste werd in Gent-Wevelgem, krijgt Alex Aranburu, Johan Jacobs, Iñigo Elosegui, Max Kanter, Mathias Norsgaard en de 38-jarige veteraan Imanol Erviti met zich mee.

