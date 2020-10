Ronde van Vlaanderen 2020: Dit zeggen de favorieten bij de start

Het heeft even geduurd maar vandaag is dé dag, de dag van de Ronde van Vlaanderen. In dit overzicht bundelen we de startinterviews van de favorieten voor de overwinning.

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix): “Hoop vandaag op een superdag, maar dat hoopt iedereen”

Mathieu van der Poel is opnieuw een van de topfavorieten voor de overwinning. De Nederlands kampioen debuteerde vorig jaar met een vierde plek. Dit jaar zal het een heel andere koers zijn.

De afstand is iets korter én er is geen publiek. “Zeker op de beklimmingen is dat jammer. Ik zal niet de enige renner zijn die dat vind. Het neemt de sfeer een beetje weg”, zegt hij tegen Sporza.

Vorig jaar was hij behoorlijk nerveus in de aanloop naar de bekende heuvels. “Ik was vooral nerveus in de aanloop naar de Paterberg. Ik wilde toen heel graag van voren zitten. Achteraf gezien hadden die tien posities meer van voren het verschil niet gemaakt.”

Over vandaag is hij duidelijk: “Ik hoop vandaag op een superdag, maar dat hoopt iedereen. De combinatie Oude-Kwaremont en Paterberg, die ligt mij wel. We zullen zien hoe de koers gaat lopen.”

Wout van Aert (Jumbo-Visma): “Hoe lastiger de wedstrijd, hoe makkelijker het omgaan is met de favorietenrol”

“Hoe lastiger de wedstrijd, hoe makkelijker het omgaan is met de favorietenrol. De benen wijzen het dan uit”, aldus Van Aert op het startpodium van de Ronde van Vlaanderen.

Of zijn benen nog net zo goed als in de Strade Bianche en Milaan-San Remo? “Dat denk ik wel. De vermogenswaarde wijzen daar wel op. Deze week heb ik heel goed gefocust op deze koers. De Ronde van Vlaanderen is nog altijd een van de grootste doelen van het jaar.”

Op de vraag welke heuvel hem beter ligt: de Paterberg of Oude-Kwaremont antwoord hij: “De afstand van de Kwaremont ligt me het beste, die beklimming duurt ongeveer drie minuten. Maar vandaag is het handig om beide goed te kunnen”, zegt hij spitsvondig.

Alberto Bettiol (EF Pro Cycling): “Gaat een toffe koers worden”

“Wie de kopman is? EF Pro Cycling is de kopman”, is de winnaar van vorig jaar bescheiden. Alberto Bettiol, de winnaar van vorig jaar, eist het kopmanschap niet op.

“Wij staan hier met een heel goed team, maar wij zijn niet de favorieten. De afspraken zijn helder. We hebben een goed plan. Ik ga niet achter Sep aanrijden, hij niet achter mij aan.”

“De Ronde van Vlaanderen gaat een toffe koers worden. Het is ietsje korter en iets kouder dan vorig jaar. En er zijn heel veel toppers die de koers willen winnen. Ik weet gelukkig wat het is om deze koers te winnen.”

Mads Pedersen (Trek-Segafredo): “We gaan het zien”

Twee jaar geleden debuteerde Mads Pedersen met een zeer knappe tweede plek, achter Niki Terpstra, in de Ronde van Vlaanderen. “Ik koester goede herinneringen aan twee jaar geleden, vorig jaar was een klap in het gezicht doordat ik de koers niet kon uitrijden.”

“Wat ik vandaag verwacht? Ik weet het niet. We gaan het zien. De Ronde van Vlaanderen is nog altijd een van de mooiste koersen op de kalender”, aldus de 24-jarige renner, die vorige week nog zegevierde in Gent-Wevelgem.

Matteo Trentin (CCC Team): “De juiste vorm is er”

“Vandaag wil ik het beter doen dan vorige week in Gent-Wevelgem (derde). De juiste vorm is er, de benen voelen goed. Natuurlijk, Vlaanderen is een andere koers dan Gent-Wevelgem.”

“Het is een klassieker en een van de laatste kansen op een overwinning of om een mooie prestatie neer te zetten. Ik denk dat na de tweede beklimming van de Oude-Kwaremont de koers zal ontploffen, vanaf dan ieder moment de juiste zijn.”

Dit overzicht wordt aangevuld