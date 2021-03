‘Ronde van Valencia verplaatst naar april, Ruta del Sol in mei’

De Ronde van Valencia zal dit jaar plaatsvinden van 14 tot en met 18 april, terwijl de organisatie van de Ruta del Sol mikt op de maand mei. De UCI moet het nieuws nog wel officieel bevestigen, aangezien meerdere uitgestelde wedstrijden op zoek zijn naar een nieuwe plek op de kalender.

De organisatie van de Ronde van Valencia zag zich genoodzaakt om de wedstrijd (oorspronkelijk 3-7 februari) uit te stellen, gezien de coronasituatie in Spanje en de regio Valencia. Nu hoopt men in april de wedstrijd wel degelijk te organiseren. In 2020 veroverde Tadej Pogačar de eindzege in de Ronde van Valencia, voor Jack Haig en Tao Geoghegan Hart.

Ruta del Sol

Van 18 tot en met 22 mei moet de 67ste editie van de Ruta del Sol plaatsvinden, zo heeft de organisatie laten weten aan Ciclo21. Koersdirecteur Joaquín Cuevas heeft inmiddels de start- en finishsteden ingelicht over de nieuwe plannen, al is het laatste woord aan de internationale wielerunie. De UCI is verantwoordelijk voor de wedstrijdkalender.

De wedstrijd zal in de maand mei wel moeten concurreren met onder meer de Giro d’Italia (8-30 mei), maar de Ruta del Sol is in dat geval misschien wel een ideale voorbereidingskoers richting de Tour de France. De Ronde van Valencia heeft geen last van de Giro, maar de slotetappe van de Spaanse wielerkoers staat wel recht tegenover de Amstel Gold Race.