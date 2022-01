Ronde van Valencia ontvangt 23 ploegen aan de start

De Ronde van Valencia weet welke ploegen begin februari aan de start staan. De organisatie maakt bekend dat 23 profploegen hun toezegging hebben gegeven om van 2-6 februari mee te doen. Daarbij zitten onder meer Jumbo-Visma, Team DSM en Quick-Step-Alpha Vinyl.

Maar liefst vijftien WorldTeams maken hun opwachting in Valencia. De enige drie ploegen van het hoogste niveau die niet meedoen, zijn Cofidis, EF Education-Nippo en Lotto Soudal. Acht ProTeams maken het startveld compleet, met daarbij alle vier de Spaanse formaties van het tweede niveau. B&B Hotels-KTM, Bingoal Pauwels Sauces WB, Gazprom-Rusvelo en Human Powered Health zijn de andere vier.

De Ronde van Valencia zoekt een opvolger voor Stefan Küng. Afgelopen jaar kon de rittenkoers niet doorgaan in februari, waarna Küng de verlate editie in april wist te winnen. In 2020 was Tadej Pogačar de winnaar.

Ronde van Valencia 2022 (2-6 februari)

Deelnemende ploegen

WorldTeams

AG2R Citroën

Astana Qazaqstan

Bahrain Victorious

BikeExchange-Jayco

BORA-hansgrohe

Groupama-FDJ

INEOS Grenadiers

Intermarché-Wanty-Gobert

Israel-Premier Tech

Jumbo-Visma

Movistar

Quick-Step-Alpha Vinyl

Team DSM

Trek-Segafredo

UAE Emirates

ProTeams

B&B Hotels-KTM

Bingoal Pauwels Sauces WB

Burgos-BH

Caja Rural-Seguros RGA

Equipo Kern Pharma

Euskaltel-Euskadi

Gazprom-Rusvelo

Human Powered Health