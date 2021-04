Ronde van Twente (U23 Road Series) gaat niet door in juli

De organisatie achter de Ronde van Twente heeft besloten de editie van 2021 af te gelasten. De beloftenwedstrijd, die onderdeel uitmaakte van de U23 Road Series, stond gepland voor zaterdag 3 juli. Ook de juniorenwedstrijd uit de nationale topcompetitie gaat niet door.

“Het besluit werd door de organisatie niet over een nacht ijs genomen”, aldus Geert Pluimers van de organisatie. “Mede omdat de vooruitzichten in eerste instantie toch hoopgevend waren en zich al meerdere ploegen hadden aangemeld. De organisaties van beide rondes hebben diverse scenario’s bekeken, maar dat werd allemaal veel te gecompliceerd.”

“De enige mogelijkheid is op dit moment om buiten het dorp te starten en te finishen zonder publiek en dat is niet wat men wil. Mede door het uitstellen van grote evenementen in het land is de knoop doorgehakt”, zegt de organisator.

De Ronde van Twente wordt nu verplaatst naar 2 juli 2022. Ook de Ronde van Enter, die valt onder dezelfde organisatie, is met een jaar uitgesteld.

De U23 Road Series voor beloften is een wedstrijdreeks voor Nederlandse en Belgische talenten.