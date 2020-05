Ronde van Turkije richt zich op april 2021 donderdag 21 mei 2020 om 11:21

De Ronde van Turkije wordt dit jaar niet verreden. Dat heeft de organisatie in samenspraak met de Turkse wielerbond besloten. De rittenkoers zou eigenlijk halverwege april verreden worden en werd vervolgens verplaatst naar eind oktober of begin november. Nu gaan de ogen al op 2021.

Bondsvoorzitter Erol Küçükbakirci legt uit waarom gekozen is voor uitstel van de Presidential Cycling Tour of Turkey (2.Pro). “De volksgezondheid heeft onze prioriteit. Het proces om alles te normaliseren gaat door, maar een tweede golf van het coronavirus is waarschijnlijk. Daarom maken wij deze beslissing”, aldus Küçükbakirci.

“Zelfs de Tour de France is twee maanden later dan normaal. Maar desondanks is er de kans dat de Tour de France niet door kan gaan dit jaar”, vervolgt de voorzitter. “De UCI heeft een kalender gepresenteerd, maar dat is alleen maar zekerheid op papier. We hebben daarom besloten om de Ronde van Turkije uit te stellen.”

Voor de editie van 2021 mikt de organisatie ‘gewoon’ op een datum in april. Felix Großschartner blijft voorlopig de laatste eindwinnaar.