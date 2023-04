Ronde van Romandië: Rohan Dennis toch niet in selectie Jumbo-Visma

Rohan Dennis staat dinsdag niet aan de start van de Ronde van Romandië. Zaterdag meldde Jumbo-Visma nog dat de Australiër in de selectie voor de Zwitserse rittenkoers zat, maar hij maakt vanwege ziekte geen onderdeel uit van het uiteindelijke zevental. Hij is vervangen door Lennard Hofstede.

“Helaas teken ik dit jaar niet de presentielijst van de Ronde van Romandië”, schrijft Dennis op sociale media. “Ik werd gisteren (zondag, red.) ziek wakker. Het team en ik zijn het eens dat het beter is om te rusten en te herstellen voor de volgende wedstrijden en doelen.”

Aan de rest van de selectie van Jumbo-Visma is niets veranderd. Het Nederlandse WorldTeam brengt – naast Hofstede – dus Robert Gesink, Steven Kruijswijk, Jos van Emden, Gijs Leemreize, Thomas Gloag en speerpunt Tobias Foss aan het vertrek.

Gloag sprak eerder zijn verwachtingen al uit over de Ronde van Romandië. “Er is een echte bergrit en ik ben benieuwd hoever ik daarin kan komen”, zei de 21-jarige Brit op de site van Jumbo-Visma. “Daarnaast heb ik hard gewerkt aan mijn tijdrit. In de toekomst zal ik daar nog veel meer tijd in moeten steken, maar ik ben benieuwd naar de twee tijdritten in deze wedstrijd.”

