Ronde van Romandië: Foss, Dennis en Gloag namens Jumbo-Visma: “Ongelooflijk hoog niveau op stage”

Jumbo-Visma trekt volgende week met een aantal grote namen naar de Ronde van Romandië. Tobias Foss is er voor het algemeen klassement, Rohan Dennis kan een gooi doen naar een tijdritzege en in de rest van de selectie vinden we zowel ervaren als jonge renners terug. Thomas Gloag is een voorbeeld van die laatste categorie. “Het niveau op stage was ongelooflijk hoog.”

Gloag was als eerste reserve mee op stage met de selectie van Jumbo-Visma voor de Giro d’Italia. De jonge Brit kon met andere woorden vanop de eerste rij meemaken hoe het met de kopmannen gesteld is. “Het was een geweldige ervaring. Ik probeer zoveel mogelijk op te steken van ervaren renners als Primoz Roglic en Robert Gesink. Het niveau was ongelooflijk hoog, maar ik heb er echt van genoten. Ik hoop dat ze het heel goed gaan doen in Italië en heb daar veel vertrouwen in.”

Voor de 21-jarige Gloag begon het seizoen goed. In de Ronde van Valencia werd hij meteen zesde in het algemeen klassement. “Dat gaf me direct vertrouwen. Ik kan heel tevreden zijn over mijn start bij de ploeg. Deze omgeving geeft me heel veel energie. Het is een heel fijn team met professionals op alle vlakken.”

Lees ook: Wereldkampioen Tobias Foss verlaat Jumbo-Visma, vier teams in de markt

Gloag: “Benieuwd naar bergrit en tijdritten”

Na een mindere UAE Tour en Settimana Internazionale Coppi e Bartali zal Gloag weer in actie komen in de Ronde van Romandië. Daar zal hij samen met Foss, Dennis, Gesink, Steven Kruiswijk, Gijs Leemreize en Jos van Emden koersen. “Er is een echte bergrit en ik ben benieuwd hoever ik daarin kan komen. Daarnaast heb ik hard gewerkt aan mijn tijdrit. In de toekomst zal ik daar nog veel meer tijd in moeten steken, maar ik ben benieuwd naar de twee tijdritten in deze wedstrijd”, besloot Gloag op de website van Jumbo-Visma.