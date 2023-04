Ronde van Romandië: Ook Hollyman, Nizzolo, Bayer en Périchon knijpen in de remmen

Naast Tobias Foss en Robert Gesink zijn vandaag ook Mason Hollyman, Giacomo Tobias Bayer en Pierre-Luc Périchon afgestapt in de Ronde van Romandië

Alle renners kwamen er de afgelopen dagen niet aan te pas in Zwitserland. De 22-jarige Hollyman eindigde vrijdag als 105de in de tijdrit en stond 134ste in het algemeen klassement, terwijl Périchon op de 107de plek stond.

Bayer zat in de eerste rit naar Vallée de Joux in de vroege vlucht, maar werd uiteindelijk nog teruggehaald. Vrijdag eindigde hij bijna als laatste in de tijdrit.

Périchon staat over een week op de voorlopige startlijst van de Giro d’Italia. Of hij die wedstrijd gaat halen, is niet bekend. Hetzelfde geldt voor Nizzolo.