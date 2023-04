Ronde van Romandië: Cofidis rekent op klassementsman Ion Izagirre

Cofidis is de volgende ploeg die zijn selectie heeft bekendgemaakt voor de Ronde van Romandië (25-30 april). De Franse formatie rekent onder meer op Ion Izagirre, Simon Geschke (vorig jaar nog derde in het eindklassement) en Jesús Herrada.

Van de renners die zijn geselecteerd voor de Zwitserse rittenkoers, lijkt Izagirre de aangewezen man om een goed klassement te rijden. De ervaren Spaanse klimmer (34) was dit seizoen al de beste in de GP Miguel Induraín. Ook werd hij derde in de Ronde van het Baskenland en afgelopen zondag reed hij nog een sterke Luik-Bastenaken-Luik.

In de zwaardere etappes kan de ploeg ook Jesús Herrada en Simon Geschke uitspelen. Herrada won dit jaar al een rit in de Tour of Oman en de Franse eendagskoers Tour du Doubs. Geschke wist dit seizoen – buiten een zevende plaats in O Gran Camiño – nog niet echt te schitteren, maar werd vorig jaar nog wel knap derde in de Ronde van Romandië.

De selectie bestaat verder nog uit Eddy Finé, Anthony Perez, Rémy Rochas en Harrison Wood.

Lees ook: Voorbeschouwing: Ronde van Romandië 2023 – Laatste test richting de Giro?