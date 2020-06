Ronde van Portugal wordt uitgesteld donderdag 25 juni 2020 om 15:34

De Ronde van Portugal wordt uitgesteld. Dat meldt de Portugese staatszender RTP. De Portugese rittenkoers stond op de kalender vanaf 29 juli, maar wordt vanwege complicaties rond het veilig organiseren van de wedstrijd verplaatst.

Het uitstel komt er nadat meerdere gemeentes hebben aangedrongen op het verplaatsen naar een latere datum. Deze nieuwe datum is echter nog niet vastgesteld. “Het is nog steeds mogelijk om de wedstrijd in 2020 te organiseren, maar dan moeten wel in de tussentijd aan alle voorwaarden voldaan worden en met alle belanghebbenden een nieuwe datum zijn overeengekomen”, meldt de organisatie.

De Ronde van Portugal had een van de eerste meerdaagse UCI-wedstrijden na de hervatting van de wielerkalender moeten worden. Afgelopen zondag presenteerde de Portugese wielerbond nog een coronaprotocol.