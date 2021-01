Ronde van Polen in eigen land uitgeroepen tot Sportevenement van het Jaar

De Ronde van Polen 2020 is dit weekend bij een Pools sportgala uitgeroepen tot Sportevenement van het Jaar. De organisatie van de wielerkoers kreeg vorig jaar juist veel kritiek te verduren na de zware en veelbesproken valpartij van Fabio Jakobsen.

Op woensdag 5 augustus 2020 werd de wielerwereld opgeschrikt door een zware valpartij in de openingsetappe van de Ronde van Polen. De voor Deceuninck-Quick-Step uitkomende Jakobsen deed in finishplaats Katowice een gooi naar de dagzege, maar belandde na een veelbesproken manoeuvre van landgenoot Dylan Groenewegen in de hekken.

Jakobsen kwam op hoge snelheid ten val en de schade bleek enorm. De sprinter werd afgevoerd naar het ziekenhuis, werd enige tijd in een kunstmatige coma gehouden en is, vijf maanden na zijn horrorcrash, nog altijd aan het revalideren. De UCI besloot Groenewegen begin november uiteindelijk voor negen maanden te schorsen.

Veelbesproken aankomst

Er werd echter niet alleen gekeken naar Groenewegen: ook de organisatie van de Ronde van Polen moest zich verantwoorden na de zware valpartij. Renners en wielervolgers waren verbolgen over de dalende aankomst waarop Jakobsen, Groenewegen en anderen afgelopen jaar ten val kwamen.

Overigens trekken de renners dit jaar ‘gewoon’ weer naar Katowice. Of dat ook voor de veelbesproken dalende aankomst geldt, is nog ongewis. De organisatie en het stadsbestuur zijn in gesprek over alternatieve routes, om een nieuwe rampzalige finish te voorkomen. Het is volgens de organisatie nog te vroeg om in details te treden.

Onderzoek

Volgens ex-renner en wedstrijdleider Czesław Lang treft de organisatie geen blaam voor de valpartij van Jakobsen. “De UCI heeft zich hierover uitgesproken, het was de fout van een renner.” Het incident met Jakobsen en Groenewegen wordt nog steeds onderzocht door het Openbaar Ministerie van Katowice

Tour de Pologne named „Polish Sports Event of 2020” 🥇 This award was received by Agata Lang during Gala of the Champions. This is a top honour after a very difficult year. Thank You all for being with us.@przeglad @polsatsport pic.twitter.com/PJ8OKEZjzI — Tour de Pologne (@Tour_de_Pologne) January 9, 2021