Ronde van Polen overweegt dalende sprintfinish aan te passen

Katowice keert volgend seizoen terug in het etappeschema van de Ronde van Polen. Of dat ook voor de veelbesproken dalende aankomst geldt waarop Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen en anderen afgelopen jaar ten val kwamen, is nog ongewis. De organisatie en het stadsbestuur zijn in gesprek over alternatieve routes, om een nieuwe rampzalige finish te voorkomen.

Wedstrijdleider Czesław Lang en een woordvoerder van Katowice bevestigden aan Cyclingnews dat de stad komend seizoen terugkeert in het parcours van de Ronde van Polen, maar ze zeiden ook dat het nog te vroeg is om in details te treden. “De UCI heeft zich hierover uitgesproken, het was de fout van een renner. We overwegen verschillende scenario’s. We zijn daarover in gesprek met de lokale autoriteiten”, vertelde Lang.

Details van het Ronde van Polen, die op maandag 9 augustus begint en totaal zeven dagen duurt, worden in het voorjaar verwacht – al hangt veel af van de ontwikkelingen in de coronapandemie. “Op dit moment zijn er verkennende gesprekken gaande over de route en worden verschillende varianten overwogen. In dit stadium is er nog geen gedetailleerde informatie over de locatie van de aankomststreep”, aldus de zegsman van de gemeente.

Onderzoek verlengd

Het incident met Jakobsen en Groenewegen wordt nog steeds onderzocht door het Openbaar Ministerie van Katowice. Het onderzoek is verlengd tot 6 februari. Het verzamelen van bewijs dat nodig is voor de beoordeling van de zaak is nog gaande en juryleden worden nog gehoord als getuigen. “In de loop van het onderzoek bekijken we ook of deze etappe volgens de regels is georganiseerd”, liet een woordvoerder van het OM weten.