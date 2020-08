Reacties op horrorcrash in openingsetappe Ronde van Polen woensdag 5 augustus 2020 om 19:39

De zware crash in de openingsetappe van de Ronde van Polen leidde al tot verschillende reacties vanuit het peloton. Zo lief Patrick Lefevere via zijn social media al weten woest te zijn op Dylan Groenewegen. “Ze moeten die man in de gevangenis zetten.” WielerFlits bundelt de reacties.

Luis Ángel Maté – 18.35 uur

“Ik denk dat er moet worden stilgestaan bij wat er vandaag in Polen is gebeurd en dat de dader lang niet mag fietsen. Veiligheid is het belangrijkste in onze sport, veel meer dan welke zege dan ook.”

Creo que se debería reflexionar sobre lo que ha pasado hoy en Polonia y el infractor no debería correr en mucho tiempo. La seguridad es lo más importante en nuestro deporte, mucho más que cualquier victoria. — Luis Ángel Maté (@luisangelmate) August 5, 2020

Simon Geschke – 19.24 uur

“Ieder jaar dezelfde waanzinnige sprint bergafwaarts in de Ronde van Polen. Elk jaar vraag ik mezelf af waarom de organisatie denkt dat dit een goed idee is. Massasprints zijn gevaarlijk genoeg, je hebt geen dalende finish nodig met 80 per uur!”

anyone else weirded out by how the barriers moved in that Tour of Poland crash? seems like maybe they weren't properly connected. you shouldnt be able to fall through them immediately and then pop a bunch more out like that #tdp20 — Robin Carpenter (@RobinmCarpenter) August 5, 2020

Robin Carpenter – 19.32 uur

“Verbaasde het iemand anders ook hoe de hekken bewogen bij de val in de Ronde van Polen? Het lijkt erop dat ze niet goed waren geschakeld. Je zou niet meteen erdoorheen moeten kunnen vallen en meer renners ten val brengen. Natuurlijk, ze reden erg snel maar voor mijn gevoel zijn er meer van zulke valpartijen waarbij een renner in de omheining belandt en géén chaos zoals deze veroorzaakt.”

Fabio Sabatini – 19.47 uur

“Ongeacht een mogelijke diskwalificatie van Dylan Groenewegen, moet de Ronde van Polen begrijpen dat een aankomst bij 85 per uur altijd zelfmoord is. En ik denk al jaren hetzelfde, maar ze willen hier altijd show. Wel, hier is de show. Ik bid voor Fabio Jakobsen.”

A prescindere che a @GroenewegenD va data una forte squalifica, ma il @Tour_de_Pologne deve capire che fare un’arrivo a 85km/h e’ sempre un suicidio. E sono anni che la penso alla stessa maniera, ma vogliono sempre lo spettacolo. Ecco lo spettacolo. Prego per @FabioJakobsen 🙏 — fabio sabatini (@SabatiniFabio) August 5, 2020

David de la Cruz – 19.51 uur

“Ik hoop dat iedereen die vandaag bij de val betrokken was, oké is en dat er een passende straf volgt. Zulke acties brengen niet alleen ons leven in gevaar, maar beschadigen ook het imago van onze sport enorm.”

Deseo que todos los involucrados en la caída de hoy estén bien, y que haya una sanción ejemplar. Estas acciones no solo ponen en peligro nuestras vidas sino que dañan y mucho la imagen de nuestro deporte. — David De La Cruz (@iamdlax) August 5, 2020