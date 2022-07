Ronde van Polen: Groves sprinter bij BikeExchange, Sobrero en Hamilton voor klassement

BikeExchange-Jayco heeft verschillende doelen in de Ronde van Polen. De Australische ploeg wil met sprinter Kaden Groves scoren in de vlakke ritten, terwijl Matteo Sobrero en Lucas Hamilton mikken op korte eindklassering.

Alex Edmondson, Michael Hepburn en Kell O’Brien zijn vooral mee ter ondersteuning van Groves. Laatstgenoemde rijdt zijn eerste koers sinds 12 juni, toen hij de Elfstedenronde Brugge betwistte. Eerder dit seizoen won de Australiër een rit in de Ronde van Catalonië en eentje in de Ronde van Turkije.

Ondertussen zal Lawson Craddock een belangrijke pion worden voor Sobrero en Hamilton. Craddock heeft evenwel ook zijn eigen ambities: hij wil een goede tijdrit rijden op de voorlaatste dag. Voor Sobrero, die de slottijdrit van de Giro d’Italia wist te winnen dit jaar, zal dat ook een cruciale etappe worden. De chronoproef kent de nodige hoogtemeters.

Hamilton: “Klimtijdrit bepalend”

“Ik denk dat de klimtijdrit behoorlijk bepalend gaat worden voor het eindklassement”, zegt medekopman Hamilton, die de Ronde van Polen voor het eerst rijdt. “Maar het is meer een lichte klimtijdrit, dus ik denk dat het zwaar wordt. Maar we hebben dit jaar laten zien dat we een goed team hebben voor de tijdritten, vooral wat betreft de uitrusting die we hebben.”

De Ronde van Polen begint zaterdag 30 juli en duurt tot en met vrijdag 5 augustus. Vorig jaar ging de eindzege naar João Almeida.