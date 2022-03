Ronde van Oostenrijk keert terug op de wielerkalender

Goed nieuws uit Oostenrijk: de Ronde van Oostenrijk zal dit jaar namelijk weer plaatsvinden. De meerdaagse wielerkoers ging in 2020 en 2021 niet door vanwege de coronapandemie, maar dit jaar komt er dus weer een nieuwe editie.

De voorlopig laatste uitgave van de Österreich Rundfahrt vond plaats in 2019. Die was, net als een jaar daarvoor, een prooi voor Ben Hermans. Vanwege de coronapandemie werd de koers in 2020 afgeblazen en ook vorig jaar gooide het coronavirus roet in het eten. De Oostenrijkse wielerbond heeft na twee verloren jaren echter niet besloten om de handdoek te gooien en dus krijgen we dit jaar weer een nieuwe editie.

De wedstrijd zal dit jaar, over vijf etappes, plaatsvinden van 2 tot en met 6 juli. De organisatie komt later met de precieze details, maar de eerste contouren zijn al geschetst. In Bad Tatzmannsdorf, niet ver van de grens met Hongarije, begint de 72ste editie van de Ronde van Oostenrijk. De openingsrit eindigt in Wolfsberg. De renners finishen ook in St. Johann-Alpendorf (na de beklimming van de Großglockner) en Bad Ischl en op de steile flanken van de Sonntagberg.

De ronde eindigt met een etappe van Marchegg naar Wenen, de hoofdstad van Oostenrijk. In Wenen kennen we dus de eindwinnaar van de Ronde van Oostenrijk 2022.

Parcours Ronde van Oostenrijk 2022 (2-6 juli)

02/07 – Etappe 1: Bad Tatzmannsdorf – Wolfsberg (168 km)

03/07: – Etappe 2: Seeboden – St. Johann-Alpendorf (167 km)

04/07 – Etappe 3: St. Johann-Alpendorf – Bad Ischl (105 km)

05/07 – Etappe 4: Bad Schallerbach – Sonntagberg (156 km)

06/07 – Etappe 5: Marchegg – Vienna (110 km)