Ronde van Oostenrijk in een nieuw jasje na drie jaar afwezigheid

De Ronde van Oostenrijk is terug van weggeweest. Drie jaar lang ging de rittenkoers niet door, maar in 2023 wordt de vijfdaagse ronde (2-6 juli) in een geheel nieuw jasje gestoken. Van de naam Österreich Rundfahrt wordt afscheidgenomen en extra bijzonder is dat de grootste continentale teams uit Oostenrijk de wedstrijd zelf organiseren.

De officiële naam is nu ‘Tour of Austria’ en de organisatie is vanaf dit jaar in handen van vijf ploegen. De managers van Hrinkow Advarics, Felbermayr Simplon Wels, Vorarlberg, Tirol KTM en WSA KTM Graz slaan de handen ineen met de organisator van de marathon van Wenen. Zij nemen de organisatie uit handen van de Oostenrijkse wielerbond, dat al drie jaar geen ronde organiseerde.

Op papier zijn Thomas Pupp (manager Tirol KTM) en Thomas Kofler (manager Vorarlberg) aangewezen als wedstrijddirecteuren. Zij geven leiding aan een UCI 2.1-wedstrijd met in totaal twintig ploegen aan de start, van WorldTeam-, ProTeam- en continentaal niveau. Er wordt een opvolger gezocht voor Ben Hermans, die in 2018 en 2019 de laatste edities won.

Kortere etappes

Aan het parcours van de Tour of Austria wordt ook flink geschaafd. “De etappes worden korter en we gaan met lokale rondes werken aan de finish, waardoor de spanning en afwisseling toeneemt”, vertelden Pupp en Kofler bij de perspresentatie. “De komende drie jaar willen we alle negen federale staten aandoen, maar eerst ligt onze focus op een goede implementatie van deze editie.”

De rittenkoers kent vijf etappes, die live op tv gebracht zullen worden door de sportzender K19 in samenwerking met de publieke omroep ORF. Het exacte parcours zal later gepresenteerd worden, maar de start- en finishplaatsen zijn al wel naar buiten gebracht.

Etappeschema Tour of Austria 2023 (2-6 juli)

02-07, Etappe 1: Dornbirn – Dornbirn (Vorarlberg)

03-07, Etappe 2: St. Anton – Innsbruck (Tirol)

04-07, Etappe 3: Sillian – St. Johann/Alpendorf (Osttirol en Salzburg)

05-07, Etappe 4: St. Johann/Alpendorf – Steyr (Salzburg en Oberösterreich)

06-07, Etappe 5: Ybbs an der Donau – Sonntagberg (Niederösterreich)