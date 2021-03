Ronde van Noorwegen vraagt uitstel aan

De Ronde van Noorwegen gaat dit jaar niet door van 21-24 mei. Volgens de organisatie is er nog te veel onduidelijkheid over de coronamaatregelen in het Scandinavische land, waaronder de reisbeperkingen. De rittenkoers hoopt later dit jaar wel door te gaan.

De verwachting is dat de coronasituatie in mei niet erg verbeterd is, schrijft de organisatie van de Tour of Norway. “We weten niet of het voor ploegen mogelijk is om in mei het land binnen te komen. Daarom hebben we besloten om de editie van 2021 uit te stellen tot dit najaar”, valt te lezen.

In overleg met de UCI gaat de Ronde van Noorwegen (2.Pro) op zoek naar een nieuwe datum, eind augustus of begin september. Er stonden tien WorldTour-teams klaar om in mei deel te nemen aan de rittenkoers, waaronder Jumbo-Visma, Deceuninck-Quick-Step, Lotto Soudal, INEOS Grenadiers en Team DSM.