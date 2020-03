Ronde van Madrid wil van mei naar september maandag 30 maart 2020 om 17:12

De Ronde van Madrid gaat vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus niet door van 7-10 mei. Dat heeft organisator Federación Madrileña de Ciclismo bekendgemaakt. Men hoopt de rittenkoers in de Spaanse hoofdstad te verplaatsen naar september.

Naar aanleiding van de aangekondigde maatregelen in Spanje, waar door de verspreiding van het coronavirus een lockdown van kracht is, heeft de organisatie van de Vuelta a la Comunidad de Madrid (UCI 2.1) om nu al de wedstrijd uit te stellen. Vorig jaar ging de eindzege naar Clément Russo van Arkéa-Samsic.

De Spaanse wielerbond heeft het nieuws over de afgelasting bij de UCI neergelegd. Daarbij is direct een verzoek gedaan om de koers van 17-20 september in te halen. De internationale wielerunie is bezig met het opzetten van een alternatieve wielerkalender, waarbij (een deel van de) afgelaste koersen mogelijk in het najaar ingehaald kan worden.