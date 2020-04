Ronde van Madrid gaat definitief niet door woensdag 22 april 2020 om 11:52

De Ronde van Madrid zal dit jaar dan toch niet worden verreden. Organisator Federación Madrileña de Ciclismo wilde de wedstrijd organiseren van 17 tot en met 20 september, maar dat was nog voor het verplaatsen van de Tour de France naar september.

De Ronde van Madrid ging vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus al niet door van 7-10 mei, maar de organisatie had al een nieuwe datum in gedachten voor de 34e editie. De UCI maakte onlangs echter bekend dat de Ronde van Frankrijk zal plaatsvinden van 29 augustus tot 20 september. “De Ronde van Madrid kan niet opboksen tegen de Tour.”

“Dit betekent dat we minder media-aandacht zullen krijgen, terwijl er ook minder topploegen zullen deelnemen aan de wedstrijd. We zullen dit jaar geen koers organiseren, ook al omdat het onzeker is of we dit seizoen nog kunnen koersen als gevolg van de coronacrisis.” De organisatie laat verder weten zich te richten op de editie van 2021.

De Ronde van Madrid werd vorig jaar gewonnen door de Fransman Clément Russo namens Arkéa-Samsic. In het verleden zegevierden mooie namen als Rui Costa, Juan José Lobato en Óscar Sevilla.