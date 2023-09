donderdag 21 september 2023 om 12:23

Ronde van Lombardije maakt deelnemende ploegen bekend

De organisatie van de Ronde van Lombardije zal over ruim twee weken, op zaterdag 7 oktober, 25 ploegen verwelkomen aan de start in Como. Naast de achttien WorldTeams zijn nog eens zeven ProTeams van de partij.

Het gaat om de Italiaanse formaties EOLO-Kometa en Green Project-Bardiani CSF Faizanè, het Zwitserse Q36.5 Pro Cycling, Israel-Premier Tech, Lotto Dstny, TotalEnergies en Tudor Pro Cycling. Drie van deze ProTeams waren op basis van hun eindklassering in de UCI Team Ranking van 2022 al zeker van een uitnodiging.

De 117e editie van de Ronde van Lombardije – ook wel ‘de koers van de vallende bladeren’ – zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 7 oktober. De organisatie gaat dan op zoek naar een opvolger van Tadej Pogacar, die de voorbije twee edities wist te winnen. De Sloveen – die vandaag overigens zijn 25ste verjaardag viert – zal ook aan de start verschijnen, op jacht naar zijn derde overwinning.

Van Como naar Bergamo

De Ronde van Lombardije maakte onlangs het parcours voor de komende editie bekend. De route is dit jaar hetzelfde als twee jaar geleden. Het startsein zal dus weer klinken in Como, waar in 2022 nog de finish was. Na de start gaat de route eerst naar de Madonna del Ghisallo. Daarna worden de oevers van het Comomeer gevolgd naar de beklimmingen van de Roncola (9,4 km aan 6,6%), de Berbenno (6,9 km aan 5%) en de Crocetta (11,6 km aan 5,8%), die vervolgens naar de Zambla Alta (9,8 km aan 3,3%) leidt.

De Passo di Ganda (9,3 km aan 7,1%) is op veertig kilometer van de streep de laatste grote klim. Op goed vijf kilometer van de finish is de Colle Aperto (1,3 km aan 7%) de laatste helling om het verschil te maken. De eindstreep is na 238 kilometer getrokken in Bergamo.