dinsdag 19 september 2023 om 12:30

Van Como naar Bergamo: organisatie Ronde van Lombardije keert terug naar parcours van 2021

De Ronde van Lombardije heeft het parcours voor de komende editie bekendgemaakt. De route is dit jaar hetzelfde als twee jaar geleden. De koers van de vallende bladeren vindt dit jaar plaats op zaterdag 7 oktober.

Het startsein zal dit jaar weer klinken in Como, waar in 2022 nog de finish was. Na de start gaat de route eerst naar de Madonna del Ghisallo, die daardoor niet meer is dan een opwarmertje voor wat komen gaat. Daarna worden de oevers van het Comomeer gevolgd naar de beklimmingen van de Roncola (9,4 km aan 6,6%), de Berbenno (6,9 km aan 5%) en de Crocetta (11,6 km aan 5,8%), die vervolgens naar de Zambla Alta (9,8 km aan 3,3%) leidt.

De Passo di Ganda (9,3 km aan 7,1%) is op veertig kilometer van de streep de laatste grote klim. Op goed vijf kilometer van de finish is de Colle Aperto (1,3 km aan 7%) de laatste helling om het verschil te maken. De eindstreep is na 238 kilometer getrokken in Bergamo.

Vorig jaar, toen de finish dus nog in Como lag, ging de overwinning in de Ronde van Lombardije naar Tadej Pogacar. De Sloveen won in 2021 ook, op het parcours dat de renners dit jaar weer voorgeschoteld krijgen. Hij klopte destijds Fausto Masnada in een sprint met twee.