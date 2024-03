vrijdag 1 maart 2024 om 13:32

Ronde van Limburg (U23 Road Series) verwelkomt zondag enkele toptalenten

De Ronde van Limburg is terug van weggeweest. De nationale klassieker ging in 2023 niet door, maar organisator Thijs Rondhuis heeft de koers nieuw leven ingeblazen. Komende zondag maakt de heuvelachtige wedstrijd deel uit van de U23 Road Series, waardoor alleen beloften mogen meedoen. Wie zet zijn naam op de erelijst naast de reeds zeventig andere renners die hier al gewonnen hebben?

Het palmares van de Ronde van Limburg – niet te verwarren met de gelijknamige Belgische UCI 1.1-koers – is rijk gevuld. Tour de France-winnaar Jan Janssen staat erop, net als bijvoorbeeld Gerben Karstens, Leo van Vliet, Henk Lubberding, Ramon Sinkeldam en Johnny Hoogerland. Vanaf dit jaar is de wedstrijd dus onderdeel van de U23 Road Series, waarin talenten uit de Lage Landen het in een reeks koersen tegen elkaar opnemen. Deze serie valt onder de auspiciën van de nationale wielerbonden uit Nederland en België.

De opeenvolging van beklimmingen maakt de 176 kilometer lange klassieker een zware koers. In het totaal krijgen de beloften negen heuvels voor de wielen geschoven, waaronder de Keutenberg en de Cauberg. De route kent een aanloop naar een lokaal circuit van 24 kilometer rondom Beek, die de renners drie en een half keer doen. Daarin zit onder meer de met kasseien bezaaide Maasberg, die de renners vier keer doen. De finishlijn is getrokken op de Adsteeg, een bekende helling in het Nederlandse wielrennen.

In de U23 Road Series doen vrijwel alle opleidingsploegen en Continental-teams mee, zoals Metec-Solarwatt. In sommige gevallen is er sprake van combinatie-selecties, om in ieder geval iedere koers voldoende renners de kans te kunnen bieden om te starten. Zo vormen Diftar en de IJsselstreek een gezamenlijk team, maar bijvoorbeeld ook Development Team dsm-firmenich PostNL en Dutch Food Vally Cycling Team. Met onder meer de opleidingsploegen van Soudal Quick-Step, Lotto Dstny en Intermarché-Wanty zijn er grote talenten actief.

Grote, internationale talenten aan de start

Dat de U23 Road Series zijn waarde heeft bewezen, bleek afgelopen jaar. Eindwinnaar Jasper Dejaegher is intussen prof bij Flanders-Baloise, nummer twee Huub Artz komt nu uit voor de opleidingsploeg van Intermarché-Wanty en nummer drie Warre Vangheluwe tekende een WorldTour-contract bij Soudal Quick-Step. Ook de nummers vier, vijf en acht uit de U23 Road Series zijn nu prof: Siebe Deweirdt en Victor Vercouillie eveneens bij Flanders-Baloise, Pepijn Reinderink ook bij The Wolfpack. Hij werd in het nabijgelegen Sittard-Geleen in 2023 Nederlands kampioen U23.

Ook dit jaar zijn er een aantal grote talenten van de partij in de Ronde van Limburg. Zo start toptalent Jarno Widar (18, veelwinnaar bij de junioren (o.a. de Ronde van Vlaanderen U19) vorig jaar) bij Lotto Dstny, is Belgisch kampioen tijdrijden U23 Jonathan Vervenne van de partij bij Soudal-Quick-Step Devo, was de snelle Eritreeër Aklilu Afreyne (Wanty-ReUz-Technord) al goed op dreef in de recente Tour du Rwanda en zijn er nog tal van Nederlandse en Belgische talenten die de komende jaren kunnen doorstoten naar het profniveau.

Het startschot is aankomende zondag 3 maart om 12.00 uur in Beek. De finish is zoals vermeld in dezelfde gemeente, rond 16.15 uur. Welke nieuwe talenten maken aankomend weekend indruk?