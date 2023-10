vrijdag 13 oktober 2023 om 12:15

Nederlandse Ronde van Limburg werkt aan een comeback

Een nieuw organisatiecomité werkt aan een een comeback van de Ronde van Limburg in 2024. De Nederlandse eendagswedstrijd, die bij een terugkeer aan haar 71e editie toe zou zijn, moet gaan plaatsvinden op zondag 3 maart met finish op de Adsteeg in Beek.

Milan van Wersch (Limburg Cycling) ging afgelopen jaar op zoek naar een nieuw bestuur, en kwam terecht bij een bekende naam. Thijs Rondhuis, dit jaar organisator van het NK én het EK Wielrennen, zal de voorzittershamer hanteren in de oudste wedstrijd van Nederlands Limburg.

“We zijn er nog niet, maar we gaan vol voor een nieuwe editie. De wielerkalender is al behoorlijk vol en als we een echte heuvelklassieker willen met sterk deelnemersveld, dan is deze periode beter, ook omdat het dan nog niet zo druk is in het heuvelland”, aldus Rondhuis. In november zal er een definitief go/no go zijn.

De koers werd in 2022 voor het laatst georganiseerd, toen Jaap Roelen (Metec-Solarwatt) won voor Coen Vermeltfoort (VolkerWessels) en Jelle Vermoote (Acrog-Tormans). De wedstrijd stond toen op de nationale kalender, net als bij de voorgaande edities. De Ronde van Limburg is daarom niet te verwarren met het gelijknamige Belgische equivalent, die wel een UCI 1.1-status geniet.