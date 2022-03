Ronde van het Baskenland: Movistar zonder Valverde, Mas kopman

Alejandro Valverde zal de Ronde van het Baskenland niet rijden. De Spanjaard laat de zesdaagse wedstrijd in aanloop naar de heuvelklassiekers aan zich voorbijgaan, nadat hij in de Ronde van Catalonië ziek moest opgeven. Enric Mas is wel van de partij.

Movistar stelt in de Ronde van het Baskenland exact dezelfde renners op als in de GP Miguel Indurain, aanstaande zaterdag. Het gaat, naast Enric Mas, om Óscar Rodríguez, Gorka Izagirre, Sergio Samitier, Gregor Muhlberger, Nelson Oliviera en Antonio Pedrero. Valverde moet nog herstellen en zal pas later terugkeren in koers, meldt Movistar op haar sociale media. Wanneer dat precies is, is nog niet duidelijk. De eerstvolgende koers op zijn oorspronkelijke programma was de Waalse Pijl.

De 41-jarige Valverde gaf in de Ronde van Catalonië na de vijfde etappe op omdat hij last had van allergie en ademhalingsproblemen, die volgens zijn ploeg niet coronagerelateerd waren. “Ik geef niet graag op, maar soms is het het beste om te doen”, schreef Valverde na zijn opgave op zijn sociale media. “Vanwege wat ademhalings- en allergieproblemen keer ik nu terug naar huis om me voor te bereiden op de volgende doelstellingen. Alle tests die ik heb ondergaan (heel veel!) sluiten het coronavirus uit.”

🏡💙🚴‍♂️ Cita este sábado en casa con el @GPIndurainSN 😊 → https://t.co/L8Xbs0Hv4J Ⓜ️ Mas Rodríguez Izagirre Samitier Mühlberger Oliveira Pedrero ▶️🟢⚪ Salvo novedad, será el mismo equipo de la @ehitzulia 🚀🔜 @alejanvalverde continúa recuperándose y regresará más tarde pic.twitter.com/GPqr37wt1f — Movistar Team (@Movistar_Team) March 31, 2022