Ronde van het Baskenland: George Bennett geeft op met bronchitis

George Bennett gaat niet van start in de derde etappe van de Ronde van het Baskenland. De 31-jarige Nieuw-Zeelander kampt met bronchitis en is dus uit de Baskische rittenkoers gestapt. Dat meldt zijn ploeg UAE Emirates op haar sociale media.

“Helaas zal onze Kiwi George Bennett vandaag niet starten in de derde etappe van de Ronde van het Baskenland vanwege bronchitis. Beterschap, George!”, luidt het bericht. Bennett stond al ver in de achterhoede van het klassement. Na twee ritten nam hij de 139e plaats in, op drieënhalve minuut van leider Primoz Roglic. Marc Soler is de kopman van dienst bij UAE.