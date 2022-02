Ronde van het Baskenland 2022 begint met tijdrit en eindigt op Arrate

Het parcours van de 61ste Ronde van het Baskenland is bekendgemaakt. Op dag één moeten de renners een korte tijdrit in Hondarribia afleggen, op de slotdag staat er een etappe op het programma naar het inmiddels klassieke Arrate. Daar tussenin liggen enkele uitdagende ritten.

De wedstrijd begint op 4 april met een openingstijdrit. Deze is slechts 7,5 kilometer lang, maar wel behoorlijk lastig. Er ligt namelijk een klein heuveltje in de route, waar de eerste bergpunten verdiend kunnen worden. Hier kunnen ook de eerste tijdsverschillen gemaakt worden. Op dag twee, als er vanuit Leitza koers gezet wordt naar Viana, zal dat minder waarschijnlijk zijn en zien we naar verwachting een sprint. Met 207,9 kilometer is dit wel de langste onderneming van de week.

In etappe drie, tussen Laudio en Amurrio, moet al meer geklommen worden. Vooral in het laatste deel van de wedstrijd, waarin een lokale ronde twee keer afgelegd moet worden, liggen twee flinke kuitenbijters. De steile Opellora (1,3 km aan 13%) en de langere Ozeka (3,6 km aan 7,4%) zullen zeker voor afscheiding zorgen. Al is het na de laatste keer Ozeka nog wel meer dan twintig kilometer tot de finish.

Koninginnenrit op de slotdag

Op dag vier ligt de laatste beklimming, de Vivero (6 km aan 6,3%), op een vergelijkbare afstand van de streep, die getrokken is in Zamudio. Wellicht dat dit een kans voor de vluchters is, maar de klassementsrenners zullen er ook moeten staan. Dat geldt daags nadien al helemaal, als er na 163,8 kilometer gefinisht wordt in Mallabia. De laatste kilometer van de vijfde etappe kent namelijk stijgingspercentages tot zestien procent en ook daarvoor is het zeker niet gemakkelijk.

Als afsluiter volgt op 9 april dan de koninginnenrit van Eibar naar Arrate. Op dit bijzonder lastige traject kan alles nog op z’n kop gezet worden, zoals we in de editie van vorig jaar zagen, toen Primož Roglič op de valreep de leiderstrui overnam van Brandon McNulty. Destijds maakte de Sloveen met de hulp van zijn ploeggenoten van Jumbo-Visma al vroeg in de koers het verschil, maar wachten tot de slotklim is ook mogelijk. De beklimming naar Arrate valt met 4,5 kilometer aan 8,8% namelijk niet te onderschatten.

Etappeschema Ronde van het Baskenland 2022

04/04 – Etappe 1: Hondarribia-Hondarribia (7,5 km, ITT)

05/04 – Etappe 2: Leitza – Viana (207,9 km)

06/04 – Etappe 3: Laudio – Amurrio (181,7 km)

07/04 – Etappe 4: Vitoria-Gasteiz – Zamudio (185,6 km)

08/04 – Etappe 5: Zamudio – Mallabia (163,8 km)

09/04 – Etappe 6: Eibar – Arrate (136,7 km)