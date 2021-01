Ronde van Drenthe, strandraces

Wielerflits Kort

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer over de Ronde van Drenthe en strandraces.

Ronde van Drenthe naar tweede weekend van oktober

Na overleg met verschillende partijen heeft de organisatie van de Ronde van Drenthe een verzoek ingediend bij de UCI om het ‘Drentse Wielerweekend’ te verplaatsen van maart naar oktober. De voorkeur gaat uit naar het weekend van 8, 9 en 10 oktober. Als de organisatie, naar verwachting in april, groen licht krijgt, hoopt zij een ‘normale’ wedstrijd met publiek langs de route te kunnen organiseren. Ook de andere onderdelen van het Drentse Wielerweekend als de toertocht en de verschillende jeugdactiviteiten moeten dan weer kunnen plaatsvinden.

Het Drentse Wielerweekend bestaat uit de Drentse 8 van Westerveld voor vrouwen, de Profronde van Drenthe voor mannen en de Women’s WorldTour-koers de Ronde van Drenthe.

Organisator strandraces houdt mogelijkheden open

Met de huidige lockdown kan de strandrace van Texel in ieder geval niet op 17 januari doorgaan, ook is het twijfelachtig of de races in Noordwijk, Renesse en Scheveningen op de geplande data kunnen worden gehouden. Maar omdat er op dit moment nog veel onduidelijk is wanneer er weer mag worden gesport, wil organisator MTB Beachrace nog geen definitieve streep zetten door de vier wedstrijden. Ze houdt de mogelijkheden open om de wedstrijden te houden in de periode tot en met zondag 28 maart, als dat weer is toegestaan.

MTB Beachrace werkt aan de volgende kalender

De Flexwinkel MTB Beachrace Noordwijk – 31 januari 2021

Koerspret MTB Beachrace Zeeland – 7 februari 2021

Jeep MTB Beachrace Scheveningen – 28 februari 2021

Rudy Project MTB Beachrace Texel – n.n.b.