Ronde van Catalonië: Soudal Quick-Step presenteert ploeg rond Evenepoel

Soudal Quick-Step heeft als eerste ploeg zijn selectie bekendgemaakt voor de Ronde van Catalonië (20-26 maart). Remco Evenepoel is zoals verwacht de absolute kopman. Voor de wereldkampioen is de Spaanse wielerronde een belangrijk tussenstation richting zijn grote hoofddoel: de Giro d’Italia.

Evenepoel begon zijn jaar in de Vuelta a San Juan (7e in het eindklassement) en won vervolgens met verve de UAE Tour. De Belg vertoeft momenteel nog op Tenerife voor een hoogtestage op de Teide, maar volgende week zal hij dus weer terugkeren in competitie. In de Ronde van Catalonië hoopt hij de volgende stap te zetten naar de absolute topvorm, die nodig is om de Giro d’Italia te winnen.

Evenepoel kan in de Ronde van Catalonië rekenen op een zeer sterke ploeg met klimmers Mattia Cattaneo, Jan Hirt, Fausto Masnada, Pieter Serry, Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke aan zijn zijde. De meeste renners zijn er in mei waarschijnlijk ook bij in de Ronde van Italië.

“We hebben een solide en ervaren ploeg, die barst van het vertrouwen”, vat ploegleider Klaas Lodewyck samen. “Hopelijk wordt het een goede test om te zien waar onze mannen staan na een hoogtestage. Het belangrijkste doel is om een rit te winnen en om te vechten voor het algemeen klassement.”

Eerste duel met Roglič?

Evenepoel zal in Catalonië – voor het eerst dit seizoen – de degens kruisen met zijn grote rivaal voor de aankomende Giro: Primož Roglič. De Sloveen van Jumbo-Visma, die afgelopen weekend nog met overmacht Tirreno-Adriatico wist te winnen, staat nog altijd op de planning voor de Ronde van Catalonië. Ook Adam Yates, Mikel Landa, Richard Carapaz en Giulio Ciccone staan op de voorlopige deelnemerslijst.