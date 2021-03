Ronde van Catalonië met tijdrit en aankomsten op Vallter 2000 en Port Ainé

De organisatie van de Ronde van Catalonië heeft het parcours voor jubileumeditie van later deze maand gepresenteerd. De zevendaagse WorldTour-wedstrijd kent een individuele tijdrit van 18 kilometer op de tweede dag, gevolgd door twee aankomsten bergop. Eerst staat een bergrit naar Vallter 2000 op het programma en daarna een etappe met finish op Port Ainé.

De openingsetappe voert de renners over drie beklimmingen, waaronder Port de Santa Fe del Montseny, maar de aankomst is beneden in Calella. Speciaal vanwege het honderdjarige bestaan wordt een tijdrit toegevoegd aan het parcours. De organisatie hoopt dat in deze chrono de eerste verschillen gemaakt worden.

Op de derde dag rijden de renners naar 2.125 meter hoogte. De aankomst ligt na een nagenoeg vlakke etappe bovenop de elf kilometer lange Vallter 2000, een vaste aankomstplaats voor de Ronde van Catalonië. Etappe vier mag de koninginnenrit genoemd worden. Na de Port de Toses (eerste categorie) en de Port d’El Cantó (buitencategorie) wordt na 166 kilometer gefinisht op Pont Ainé.

De etappe naar Manresa kent een zwaar slot, met de top van de Port de Montserrat op 25 kilometer van de finish, en ook de voorlaatste etappe gaat veel op en neer. Vlak voor de finish in Mataró ligt nog de korte, maar steile Alt El Collet. De slotrit gaat Barcelona rond en kent een finale op het bekende circuit rond de Alt del Castell de Montjuïc.

Miguel Ángel López

De 100ste editie van de Volta Ciclista a Catalunya staat op de kalender van 22-28 maart. Vorig jaar werd de rittenkoers vanwege de uitbraak van het coronavirus niet verreden. Miguel Ángel López is daardoor nog altijd de laatste winnaar van de ronde; in 2019 versloeg hij Adam Yates (in die editie de winnaar op Vallter 2000) en Egan Bernal.

In januari deelde de organisatie van de Ronde van Catalonië al zes wildcards uit aan ProTeams. Onder meer Alpecin-Fenix en Arkéa-Samsic zijn erbij eind maart.

Ronde van Catalonië 2021 (22-28 maart)

Rittenschema

22 maart, etappe 1: Calella – Calella (178,4 km)

23 maart, etappe 2: Banyoles – Banyoles (18,5 km, ITT)

24 maart, etappe 3: Canal Olímpic de Catalunya – Vallter 2000/Setcases (203,1 km)

25 maart, etappe 4: Ripoll – Port Ainé (166,5 km)

26 maart, etappe 5: La Pobla de Segur – Manresa (201,1 km)

27 maart, etappe 6: Tarragona – Mataró (193,8 km)

28 maart, etappe 7: Barcelona – Barcelona (133 km)

