Ronde van Catalonië: Lennard Kämna wint met sterke solo vanuit grote vluchtersgroep

Lennard Kämna heeft de vijfde etappe in de Ronde van Catalonië gewonnen. Hij maakte deel uit van een veertigkoppige vlucht in een rit met enkele stevige beklimmingen. Na een solo poging van Remi Cavagna en een spervuur van aanvallen van onder meer Carlos Verona en Rigoberto Uran reed de Duitser van Bora-Hansgrohe weg in de afdaling na de slotklim, op 10 kilometer van de finish. Hij kwam met een voorsprong van veertig seconden op de eerste achtervolgers over de finish. Adam Yates blijft de leider in Catalonië.

De renners moesten vrijdag na de koninginnenrit opnieuw aan de bak in de bergen. Dit keer stond geen aankomst bergop op het programma, maar de vijfde etappe bevatte wel voldoende hoogtemeters om vooraf te voorspellen dat een renner met goede klimbenen hier zou winnen. Zo lag de top van de Port de Montserrat (7,5 kilometer aan 6,7%) op slechts 26 kilometer van de finish. Vanaf daar ging het in dalende lijn richting aankomst.

Geen rit met aankomst bergop, een rit voor de vluchters dus. En dat hadden heel wat ploegen begrepen. Om 12 uur gingen de renners van start, en al na twintig kilometer konden vluchtpogingen bergop plaatsvinden op de Coll de Comions (7,7 kilometer aan 5,2%).

Grote groep rijdt weg

Na enkele schermutselingen van renners die mee in de vlucht wilden, met daarbij Nederlanders Ide Schelling en Thymen Arensman, raakten heel wat renners afgescheiden van het peloton. Vluchtgroepje na vluchtgroepje kwam vooraan postvatten, en met nog 83 kilometer te gaan kwam een volledig eerste peloton vooraan in de koers. Met meer dan veertig renners en daarbij niemand die een gevaar betekende voor INEOS. De Britse armada wou de vlucht toch binnen de perken houden door de aanwezigheid vooraan van onder meer Steven Kruijswijk.

Een andere Nederlander, Koen Bouwman, zette op de Coll de Comions zijn bergtrui kracht bij. Hij kwam eerste boven.

Cavagna kiest hazenpad

Daarna besloot Rémi Cavagna dat het tijd was om het hazenpad te kiezen en solo naar de meet te proberen rijden. Hij besefte dat de Port de Montserrat aan het einde van de dag niet zijn terrein was, en besloot te anticiperen. Hij kreeg Matej Mohoric mee. Ook Thymen Arensman probeerde en Ide Schelling sloten vervolgens aan bij Cavagna.

De vluchters werden ondertussen op een afstand van niet meer dan 3 minuten gehouden door Richard Carapaz, die knechtte voor het INEOS-trio aan de leiding van het klassement (Adam Yates, Richie Porte en Geraint Thomas).

Groep Jungels sluit aan

In de achtervolging op Cavagna, Arensman, Schelling en Mohoric kwam ook een groep met Bob Jungels, Marc Soler, James Knox, David De La Cruz, Omar Goldstein en Attila Valter aansluiten. Te veel volk volgens Cavagna, die opnieuw een solo ontsnapping opzette.

Ondertussen deed Steven Kruijswijk bij de achtervolgers een poging om het verschil met Cavagna klein te houden. Met vijftig kilometer te gaan had Cavagna nog een voorsprong van 40 seconden. Een voorsprong die hij in de volgende zeventien kilometer zou vergroten tot 1.50 minuut.

Op de laatste klim van de dag, de Port de Montserrat (7,5 kilometer aan 6,7%) met de top op 26 kilometer van de finish, bleek Cavagna toch niet sterk genoeg om het op zijn eentje te halen. Enkele vluchters kwamen vooraan aansluiten. Ondertussen was Mikel Bizkarra, ook aanwezig bij de vluchters, bezig een goede slag te slaan. Voor de etappe stond hij maar op 4 minuten achterstand en op de top van de helling hadden ze nog een mooie voorsprong van meer dan 2 minuten.

Kruijswijk, Verona en Kämna proberen het

Op de top van de Port de Serrat roerden drie renners zich. Lennard Kämna, Steven Kruijswijk en Carlos Verona probeerden een gezamenlijke aanval op te zetten op de laatste hellende meters voor de afdaling. Probeerden, want een achtergebleven groep maakte de aansluiting, waarbij Rigoberto Uran. De Colombiaan toonde zich vervolgens aanvallend maar wist niet eg te raken. Er was sprake van een gedeeltelijke hergroepering, aangezien nog maar veertien renners van de oorspronkelijke vluchtgroep kans leken te maken op de zege.

Verona was de volgende die de knuppel in het hoenderhok gooide, met nog een kleine twintig kilometer te gaan. Achter de Movistar-renner bestond de selecte groep nog uit Kämna, Kruijswijk, Uran, Dan Martin, Edet, Gesbert en Reichenbach. Ook de poging van Verona werd geneutraliseerd.

Kämna waagt opnieuw een solo

Met nog zeven kilometer te gaan was het tijd voor de volgende poging. Lennard Kämna had in 2019 al getoond dat hij een wedstrijd solo kan afmaken en dat is wat hij ook nu van plan was. Steven Kruijswijk probeerde er intussen de gang in te houden. Maar de Duitse vogel leek te gaan vliegen. Hij stoomde door en bouwde zijn voorsprong alleen nog maar verder uit.

Op 2 kilometer van de finish had de Bora-renner nog een voorgift van 30 seconden. De zege was binnen, ondertussen zat het peloton op 2 minuten achterstand. De Ronde van Catalonië is zijn eerste wedstrijd van het seizoen, en na solo zeges in de Ronde van Frankrijk en de Dauphiné begint hij het seizoen op zijn elan van vorig jaar. Kämna mocht in de finishplaats Manresa de handen in de lucht steken. Guerreiro werd nog tweede, Bizkarra derde. Daarachter kwam een groepje van een vijftiental renners over de finish, waarbij Steven Kruijswijk.