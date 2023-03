Ronde van Catalonië: Kelderman ontbreekt bij Jumbo-Visma, Gesink maakt rentree

Jumbo-Visma heeft de selectie bekendgemaakt voor de Ronde van Catalonië (20-26 maart). Wilco Kelderman, die oorspronkelijk als kopman was aangewezen voor de Spaanse rittenkoers, ontbreekt bij het zevental. Nadat hij in Tirreno-Adriatico onderuit ging, komt de wedstrijd te vroeg voor hem. Robert Gesink is er wel bij: hij maakt zijn rentree na zijn val in de Santos Tour Down Under. Primoz Roglic voert het zevental van Jumbo-Visma aan.

Kelderman ging in de zesde etappe van Tirreno-Adriatico onderuit. De Nederlander viel letterlijk weg uit de eerste groep, nadat hij met zijn voorwiel tegen een voorganger aantikte en zo onderuit schoof. Daarna stapte hij niet meer op in de slotrit en nu moet hij ook de Ronde van Catalonië – een van zijn persoonlijke doelen – aan zich voorbij laten gaan. De volgende wedstrijd op het programma van Kelderman is de Giro d’Italia.

Gesink liep in januari, tijdens de Santos Tour Down Under, een gebroken schaambeen op. Twee maanden later is de 36-jarige renner weer klaar om te koersen. “Het was een vervelende breuk, maar ik kon de omschakeling snel maken. Helaas zijn deze tegenslagen onderdeel van het wielrennen”, zegt Gesink op de site van Jumbo-Visma. “Ik zat snel weer op de fiets. Na twee weken kon ik weer pijnvrij trainen. Nu zijn er acht weken voorbij en ben ik klaar voor mijn comeback. Ik heb er alles aan gedaan om mijn fysieke conditie te verbeteren.”

Naast Gesink en Roglic, die onlangs Tirreno-Adriatico op zijn naam schreef en als een van de topfavorieten geldt voor de Ronde van Catalonië, staan ook Steven Kruijswijk, Koen Bouwman, Tobias Foss, Sepp Kuss en Michel Hessmann maandag aan de start voor Jumbo-Visma. “We hebben een sterk team”, aldus Gesink. “We willen het algemeen klassement winnen met Primoz Roglic, maar hebben verschillende wapens. We zijn met veel renners van het Giro-team in Catalonië. Je kan het als een fantastische generale repetitie zien, vooral ook omdat er veel sterke tegenstanders zijn.”