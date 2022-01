Ronde van Catalonië geeft Uno-X unieke wildcard, Alpecin-Fenix ontbreekt

De organisatie van de Ronde van Catalonië heeft zeven wildcards uitgedeeld voor dit jaar. De meest opvallende ploeg die een uitnodiging heeft ontvangen, is Uno-X. Voor het Noorse team is het de eerste WorldTour-ronde ooit. Alpecin-Fenix kreeg automatisch een wildcard, maar heeft deze afgeslagen.

Naast Uno-X, dat vorig jaar met een aanvallende koerswijze indruk maakte in het peloton, zijn ook Gazprom-Rusvelo en Arkéa-Samsic welkom. En natuurlijk hebben de vier Spaanse ProTeams een uitnodiging ontvangen: Burgos-BH, Caja Rural-Seguros RGA, Equipo Kern Pharma en Euskaltel-Euskadi.

In totaal staan 25 ploegen aan de start van de Volta a Catalunya, want de achttien WorldTeams zijn verplicht om deel te nemen. De WorldTour-rittenkoers wordt verreden van 21-27 maart. Het parcours van de Ronde van Catalonië werd in november al gepresenteerd, inclusief twee bergetappes naar La Molina en skigebied Boí Taüll.