Ronde van Catalonië: Chaves soleert naar zege in Port Ainé, Yates blijft leider

Esteban Chaves heeft de koninginnenrit van de Ronde van Catalonië op zijn naam geschreven. De Colombiaan van Team BikeExchange versnelde op zeven kilometer van de top en bleef knap uit de greep van de eerste achtervolgers. Adam Yates blijft in het bezit van de leiderstrui.

De Ronde van Catalonië ging op de vierde dag verder met een vijfsterrenetappe naar Port Ainé. In rit drie wist INEOS Grenadiers-renner Adam Yates een dubbelslag te slaan in wintersportoord Vallter 2000, maar vandaag was weer een nieuwe dag voor de klimgeiten in het peloton met onderweg de Port de Toses (6,2 km aan 7%), El Cantó (24,3 km aan 4,5%) en de slotklim (18,7 km aan 6,8%) naar Port Ainé.

Sterke vluchtgroep krijgt weinig ruimte

De INEOS-trein was kortom gewaarschuwd, zo vlak voor de start in Ripoll. De Britse formatie zag na een razendsnelle openingsfase twaalf renners wegrijden en een vroege vlucht vormen. De namen: Lennard Kämna, Antwan Tolhoek, Koen Bouwman, Clément Champoussin, Juan Pedro Lopez, Rigoberto Urán, Antonio Pedrero, Attila Valter, Joe Dombrowski, Thomas De Gendt, Sergio Samitier en Louis Meintjes.

De voorste groep bestond eigenlijk louter uit goede klimmers. De aanwezigheid van Kämna, voor de start de nummer dertien in het algemeen klassement, was opvallend. De beloftevolle renner van BORA-hansgrohe stond op anderhalve minuut van de wit-groene leiderstrui en was dus een gevaar voor de mannen van INEOS Grenadiers. Dat was ook wel te zien aan de voorsprong, die bleef lange tijd schommelen rond de anderhalve minuut.

Gevaarlijke Kämna begint aan gewaagde solo

Op de top van de Port de Toses, de eerste klim van de dag, kwam Koen Bouwman als eerste boven. De renner van Jumbo-Visma wist zo goede zaken te doen in het bergklassement, al waren er nog wat punten te verdelen richting Port Ainé. Op weg naar de tussensprint in La Seu d’Urgell, waar De Gendt de volle buit wist te pakken, liep de voorsprong van de vluchters op naar goed drie minuten.

Vlak na het opdraaien van El Cantó nam Kämna het heft in handen. Het ging blijkbaar niet hard genoeg voor de jonge Duitser, die zijn medevluchters wist te lossen en binnen een mum van tijd twee minuten wist uit te lopen op zijn vluchtgezellen. De groep der favorieten bleef hangen op een drietal minuten, mede door het harde labeur van de mannen van INEOS Grenadiers, met Jonathan Castroviejo en Rohan Dennis als luxeknechten.

Kämna redt het niet, INEOS maakt indruk

Kämna keek niet meer achterom en kwam als eerste boven op de tweede beklimming van de dag, om vervolgens in een razende vaart de afdaling te nemen van El Cantó richting de voet van de allesbeslissende slotklim naar Port Ainé. Met een voorsprong van twee minuten begon de dappere Kämna aan de bijna negentien kilometer lange slotklim, maar in de groep der favorieten was het inmiddels alle remmen los.

Dennis wist net als gisteren het leeuwendeel van het kopwerk voor zijn rekening te nemen en zorgde voor een eerste serieuze schifting in het ‘peloton’. Zo moesten onder meer Chris Froome, Marc Hirschi en Marc Soler al vroeg overboord. De voorsprong van Kämna smolt inmiddels als sneeuw voor de Catalaanse zon. De koploper begon met een voorgift van een minuut aan de laatste vijftien stijgende kilometers en voelde de bui inmiddels wel hangen.

Carapaz als luxeknecht voor Yates

Niet veel later werd de moegestreden Kämna opgeslokt door het INEOS-treintje, dat nog steeds werd aangevoerd door luxewagon Dennis. De Australiër kon zijn inspanning rekken tot dertien kilometer onder de top, maar vanaf dat moment was het de beurt aan Richard Carapaz om het tempo te bepalen aan kop van de groep der klassementsrenners. Het bleek voor veel renners een verstikkend tempo en dus was er weinig animo om te demarreren.

De Britse formatie moest met nog tien kilometer te gaan wel even schakelen na mechanische pech van Carapaz. De ploeg besloot te wachten op de Ecuadoraan en dit bleek het ideale moment voor Steven Kruijswijk om eens aan de boom te schudden. De klimmer van Jumbo-Visma, die gisteren een slechte dag kende op de slotklim naar Vallter 2000, reed echter niet vol door en liet zich al snel weer inrekenen door Carapaz, die inmiddels weer op kop aan het beuken was.

Chaves gooit de knuppel in het hoenderhok

Het was wachten op een eerste versnelling van een van de toppers en die demarrage kwam er van Esteban Chaves. De goedlachse Colombiaan was gisteren al knap tweede in Vallter 2000 en besloot met nog zeven kilometer te klimmen zijn kaarten op tafel te gooien. De voorsprong van de renner van Team BikeExchange liep in vier kilometer klauteren op naar goed twintig seconden en dus mocht hij voorzichtig dromen van de ritzege.

Ook Enric Mas probeerde weg te rijden uit de groep der favorieten, maar de demarrage van de Spanjaard bleek een stuk minder imponerend en niet veel later werd de renner van Movistar gelost uit de groep der favorieten. Chaves reed intussen nog altijd een vijftiental seconden voor de groep uit, maar het was nog wachten op een explosie van mannen als Yates, Kuss, Woods en wellicht ook de oude Valverde.

Deze renners kwamen echter te laat voor de ritzege, aangezien Chaves knap uit de greep wist te blijven van de eerste achtervolgers. Chavito begon met een voorsprong van goed vijftien seconden aan de laatste kilometer en dit bleek ruim voldoende voor de Colombiaan, die in zijn eerste wedstrijd van het seizoen ook meteen succesvol is. Het is voor de 31-jarige renner zijn eerste zege in meer dan twee jaar tijd.