Ronde van Burgos: Lazkano kraait voor het eerst victorie in Spaanse kampioenstrui

De voorlaatste etappe in de Ronde van Burgos is een kolfje naar de hand van Oier Lazkano gebleken. De Spaans kampioen van Movistar was in Pradoluengo de sterkste van een groep vluchters op de lastige finish in Pradoluengo. Hij klopte Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Raúl García (Kern Pharma) en zijn andere metgezellen met overtuiging. De leiderstrui van Primoz Roglic (Jumbo-Visma) kwam tijdens de etappe geen moment in gevaar.

De vierde dag van de Spaanse rittenkoers leek er echt een voor de puncheurs te zijn, met een venijnig bergop lopende finale. Vanuit startplaats Santa Gadea del Cid, ten noordoosten van Burgos, moest meteen Alto de Cubilla (8 km aan 4,6%) worden bedwongen. Een mooie plek voor een clubje aanvallers om zich los te schudden van het peloton.

En bepaald geen slechte namen onder de negen coureurs die het mooie weer maakten: Gianluca Brambilla (Q36.5), Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Matteo Fabbro (BORA-hansgrohe), Jonathan Caicedo (EF Education-EasyPost), Oier Lazkano (Movistar), Martín López (Astana Qazaqstan), Raúl García (Kern Pharma), Joan Bou (Euskaltel-Euskadi) en Jay Vine (UAE Team Emirates). Een groep waarmee je wat kunt aanvangen.

Lazkano superieur op slotklim

Fabbro kwam als eerste boven op de Cubilla voor Vine en Buitrago. Halverwege de etappe doemde de de Alto Portillo de Busto (3,5 km aan 5,7%). Hier tikte de Italiaan opnieuw als eerste aan, ditmaal voor Lazkano en Vine. Op dat moment hadden de coureurs vooraan iets meer dan drie minuten, maar dat zouden er uiteindelijk vier worden. Jumbo-Visma zou uiteindelijk wel gaan rijden, maar op een kilometer of twintig voor de finish was het verschil nog altijd dik twee minuten. Genoeg om ervoor te zorgen dat Jay Vine mogelijk geen al te grote bedreiging zou vormen voor Primoz Roglic in het klassement, maar onvoldoende om de kopgroep nog terug te pakken.

En dus mochten de negen vooraan zich opmaken voor een gevecht op de slotklim, de Acebal-Vizcarra, met een laatste kilometer aan gemiddeld 7% en vier haarspeldbochten in de afsluitende vijfhonderd meter. Bou ging in de voorlaatste kilometer als eerste aan, maar hij werd gecounterd door Brambilla. Ook zijn aanval richtte weinig schade aan. Op 500 meter van de finish ging Bou nogmaals aan, op zoek naar zijn eerste profzege. Lazkano reed het gat dicht, met Buitrago in zijn wiel.

De Colombiaan probeerde tijdens de laatste bocht nog wel binnendoor te komen, maar de Movistar-renner bleek simpelweg te sterk. Hij mocht voor het eerst juichen in zijn Spaanse kampioenstrui. Met deze ritzege Lazkano boekte alweer zijn vierde overwinning van het seizoen. Naast het Spaans kampioenschap won Lazkano ook nog de Boucles de la Mayenne.

De Ronde van Burgos eindigt morgen met de rit naar Lagunas de Neila. Daarin moet Primoz Roglic een voorsprong van 33 seconden verdedigen ten opzichten van Alexander Vlasov. Adam Yates blijft volgen op 38 seconden van de Sloveense klassementsleider.