Burgos: Fernando Gaviria sprint het snelst in Villadiego woensdag 29 juli 2020 om 16:43

Fernando Gaviria heeft de tweede etappe van de Ronde van Burgos gewonnen. In Villadiego was hij de snelste in de verwachte eindsprint. Daarmee zorgde de Colombiaan toch voor de nodige feestvreugde bij UAE Emirates, dat aan het begin van de dag drie renners zag wegvallen.

Nadat de Ronde van Burgos gisteren Gijs Leemreize en Sebastian Henao verloor als gevolg van een valpartij, gingen vanmiddag ook Andres Camilo Ardila, Juan Sebastian Molano en Cristian Camilo Muñoz niet van start. De drie renners zouden contact hebben gehad met een persoon die besmet bleek met het coronavirus en daarom hield UAE Emirates hen aan de kant. De Emiraten-ploeg verscheen dus met slechts vier renners aan het vertrek.

De tweede etappe leidde de renners van het plaatsje Castrojeriz naar het noordelijker gelegen Villadiego, waar Vladimir Isaychev en Matteo Pelucchi in eerdere edities al eens zegevierend over de streep kwamen. Op deze tweede dag was het parcours ‘Spaans-vlak’ en werd de hele tijd boven 800 meter hoogte gereden. De slotfase naar de finish was weliswaar verraderlijk en op-en-neer, maar op papier leek het een dag voor de sprinters.

Kopgroep met vijf man

In de openingsfase van de etappe ontstond een kopgroep van vijf renners. De Spanjaarden Joel Nicolau, Angel Fuentes en Francisco Galvan hadden de handen ineen geslagen met de Italianen Alessandro Fedeli en Riccardo Verza en reden in de eerste 25 kilometer een voorsprong van bijna vier minuten bijeen. In het peloton zetten de BORA-ploeggenoten van Felix Großschartner, drager van de paarse leiderstrui na zijn overwinning gisteren, zich op kop.

De voorsprong van de vijf vluchters werd lange tijd rond de vier minuten gehouden, maar bij het ingaan van de laatste zeventig kilometer schakelde het peloton op toen NTT Pro Cycling zich met de achtervolging ging bemoeien. De Zuid-Afrikaanse ploeg was met Giacomo Nizzolo en Max Walscheid naar Burgos afgereisd en had wel oren naar een sprint. Vier minuten werden er dan drie en drie minuten werden er twee op 45 kilometer van de streep.

Daarna zetten ook Deceuninck-Quick Step en Groupama-FDJ een mannetje mee op kop. Op 30 kilometer van de finish nam de onenigheid toe in de kopgroep en maakten de vluchters elkaar de nodige verwijten. Toen Verza en Fuentes vervolgens op een gaatje werd gereden, ergerde de Italiaan zich aan het feit dat de Spanjaard niet overnam. Die kon echter niet beter en waaide als eerste terug in het peloton.

Ook de andere vluchters worden ingerekend

Verza herpakte zich en voegde zich bij de overgebleven mannen. Bij het ingaan van de laatste 23 kilometer konden de renners vast een eerste keer de aankomst verkennen. Het verschil met de kopgroep bedroeg dan nog maar driekwart minuut. Joel Nicolau probeerde het vervolgens nog even solo, maar het kalf was al verdronken en op 15 kilometer van de meet haalde het peloton de overgebleven vluchter bij.

Toen de ploegen van de sprinters op de glooiende wegen hun treintjes op de rails zetten, konden de overige kilometers stuk voor stuk worden weggestreept. In eerste instantie waren het vooral Deceuninck-Quick Step, Mitchelton-Scott en BORA-hansgrohe op het eerste plan. Maar op drie kilometer van de finish zette Matteo Trentin zich met drie CCC-ploeggenoten op kop. Het ging aan 70 per uur naar de laatste kilometer.

Daarin zorgde een valpartij in de laatste bocht voor de nodige ongeregeldheden. Enrique Sanz was het voornaamste slachtoffer, maar de Spanjaard kwam – met de nodige schaafwonden – met de schrik vrij. Tegelijk met de schuiver pakte Fernando Gaviria enkele meters voorsprong, die volstonden voor de etappeoverwinning. Arnaud Démare legde beslag op de tweede plaats, Iers kampioen Sam Bennett werd derde.

In het algemeen klassement bleef Felix Großschartner aan de leiding. De Oostenrijker heeft een voorsprong van acht seconden op Jon Aberasturi, Matteo Trentin, Jasper Stuyven en Giacomo Nizzolo, die op basis van de eerste twee daguitslagen doorschoven naar de top vijf.