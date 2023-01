Ronde van België laat extra tijdritparcours uittekenen om Evenepoel te lokken

De organisatie van de Baloise Belgium Tour hoopt dat Remco Evenepoel op woensdag 14 juni aan het vertrek staat van de vijfdaagse. Om de wereldkampioen te lokken, laat ze een extra tijdritparcours uittekenen. Dit parcours is op maat van Evenepoel en zal alleen gebruikt worden als de Aerokogel van Schepdaal zijn deelname bevestigt.

Op donderdag 15 juni zal er hoe dan ook een tijdrit worden verreden in de gemeente Beveren. Maar hoelang die tijdrit zal zijn, is afhankelijk van het wel of niet deelnemen van Evenepoel, zegt wethouder Katrien Claus aan Het Nieuwsblad. “Helemaal zeker is zijn deelname nog niet, maar de kans lijkt heel groot”, aldus Claus. “Want de organisatoren hebben ons uitdrukkelijk gevraagd om voor de tijdrit twee opties klaar te houden.”

“Een eerste parcours zou dan een relatief korte tijdrit zijn die we volledig op het grondgebied van onze gemeente kunnen afwikkelen. Maar daarnaast werken we ook aan een tweede langere rit die dan ook de gemeente Kruibeke zou aandoen. Dat parcours zouden we dan gebruiken als er zekerheid is over de deelname van Remco. Als specialist in het tijdrijden komt hij meer tot zijn recht op een langere afstand. Ook andere wereldtoppers in het tijdrijden zouden dan eerder geneigd zijn om aan de start te komen.”

Over de rest van het parcours van de Ronde van België is nog niets bekend. Het gemeentebestuur van Beveren wilde het nieuws dat de wedstrijd naar zijn grondgebied komt echter al delen. “Zo kan iedereen al die dag in zijn of haar agenda aankruisen om hopelijk onze wereldkampioen hier in onze gemeente aan het werk te zien.”