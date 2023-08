Frans supertalent Grégoire soleert naar zege in openingsrit Tour du Limousin

Romain Grégoire heeft de eerste etappe van de Tour du Limousin gewonnen. In een heuvelachtige rit naar Bénévent L’Abbaye soleerde de Fransman na een solo van bijna twintig kilometer naar de overwinning.

Op de eerste dag van de Franse meerdaagse kreeg het peloton al meteen een pittige etappe voorgeschoteld met in de finale de Côte des Beiges (2,6 kilometer aan 5,7%) en de Côte de Saint Goussaud (4,7 kilometer aan 4,7%). Ook de laatste drie kilometers liepen nog verraderlijk omhoog.

De vlucht van de dag bestond uit een viertal met de Italiaan Andrea Pietrobon (EOLO-Kometa), de Fransen Tom Mainguenaud (Van Rysel-Roubaix Lille Métropole) en Jean-Louis Le Ny (Nice Métropole Côte d’Azur) en de Duitser Oliver Mattheis (BIKE AID). Op de Côte des Beiges hield Pietrobon nog stand, maar niet veel later werd de Italiaan alsnog ingerekend door het peloton.

Gedurfde aanval Grégoire wordt beloond

Romain Grégoire schoot er daarna vandoor. Binnen een mum van tijd had het Franse talent een voorsprong van twintig seconden te pakken op het peloton. De Côte de Saint Goussaud moest toen nog komen.

Op de Côte de Saint Goussaud gingen Michael Storer, Benoit Cosnefroy en Lorenzo Rota in de tegenaanval. Het drietal leek Grégoire nog in de kraag te vatten, maar zou uiteindelijk op een zevental seconden stranden. In de laatste kilometers groeide de voorsprong van de Fransman zelfs weer, waardoor hij met een voorsprong van bijna een halve minuut over de finish zou komen in Bénévent L’Abbaye en de eerste leiderstrui greep.

Cosnefroy en ploeggenoot Storer zouden uiteindelijk tweede en derde worden.