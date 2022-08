Romain Grégoire sprint naar winst in heuvelrit Tour de l’Avenir, Loe van Belle tweede

Romain Grégoire heeft woensdag de zesde etappe van de Tour de l’Avenir gewonnen. De talentvolle Fransman was in Oyonnax de snelste sprinter van een elitegroep die was overgebleven na twee heuveltjes in de finale. Achter Grégoire werd Loe van Belle tweede namens Nederland.

In een etappe vol met heuvels in de Jura en de Ain reed een kopgroep met Gleb Brussenskiy (Kazachstan), Simon Dalby, William Blume Levy (Denemarken), Alessandro Fancellu (Italië) en Mathis Le Berre (Frankrijk) weg. Namens Nederland zat Loe van Belle mee, maar hij moest als eerste lossen. Daarachter controleerde Duitsland het peloton.

Het was echter wachten op de finale, waar de Côte de Matafelon (2,8 km aan 6%) en de Côte de Ceyssiat (3,5 km aan 6,4%) in de laatste twintig kilometer voor de beslissing zouden zorgen. De vijf koplopers begonnen met 50 seconden voorsprong aan de Matafelon en bestookten elkaar in die fase met aanvallen.

Favorieten mengen zich

Dalby wist een serieus gat te slaan, maar werd nog voor de Côte de Ceyssiat in de kraag gevat door een uitgedund peloton. Daar reed de Duitse ploeg in dienst van leider Michel Hessmann, maar het was Romain Grégoire die de eerste aanval plaatste. De Fransman kwam solo over de top, maar zijn voorsprong was minimaal.

In de snelle afdaling kreeg hij bijval van Hessmann, maar door gepoker vooraan konden de achtervolgers terugkeren in de straten van Oyonnax. Grégoire kon daardoor even ademhalen en dat was nodig om de sprint te winnen. Kort achter hem werd, vlak voor de meet, ook nog gevallen maar dat was ogenschijnlijk zonder erg.

Donderdag staat een rustdag op het programma in de Tour de l’Avenir.