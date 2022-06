Romain Bardet zeker van Tourdeelname

Romain Bardet staat komende maand aan de start van de Tour de France. Dat maakt de Franse klimmer van Team DSM zelf bekend via social media. Het wordt zijn eerste optreden in de Tour sinds 2020.

RIDE: Een must-have voor iedere wielerliefhebber

Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier! Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier! Bestel nu jouw exemplaar

Voor Bardet wordt het zijn tweede Grote Ronde van het jaar. Afgelopen maand kwam de winnaar van de Tour of the Alps ook al in actie in de Giro d’Italia, waar hij in de tweede week ziek de strijd moest staken. Hij stond op dat moment op de vierde positie van het algemeen klassement. “Echt blij om aan te kondigen dat ik met Team DSM aan de start sta van de Tour de France. Ik kan niet wachten om over een paar weken bij de Grand Départ in Kopenhagen te zijn.”

Voor Bardet wordt het zijn negende deelname aan de Tour de France, nadat hij tussen 2013 en 2020 acht jaar op rij aan de start verscheen. In 2016 (als tweede) en 2017 (derde) reed hij twee keer naar het podium in Parijs. Hij boekte tot nu toe drie etappezeges.

Really excited to announce that I will line up at @LeTour with @TeamDSM.

Can’t wait to be at the Grand Depart in Copenhagen in a few weeks @Webex ! pic.twitter.com/W1ieUCPQy2 — Romain Bardet (@romainbardet) June 13, 2022